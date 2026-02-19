Dacia costruirà una station wagon

Continua l'offensiva di Dacia nel difficile segmento C. L'arrivo di Bigster è stata una ventata d'aria fresca per il marchio, per un marchio che si è messo in gioco in un campo "non suo" portando comunque a casa un buon risultato. Tanto da aver convinto il Gruppo Renault - titolare di Dacia - a raddoppiare l'offerta con un modello di cui si sentiva la mancanza.

Il ritorno della wagon

Se il lancio di Bigster è stato una bella prova di coraggio, proporre una station wagon è un atto di fede. La carrozzeria "familiare" è entrata da diversi anni in un periodo di crisi strutturale: la voglia di SUV è troppo forte in tutta Europa. Eppure, il progetto C-Neo sembra avere nei suoi termini l'obiettivo di riportare in gamma un veicolo a ruote basse ma che offra una comoda abitabilità per quattro passeggeri e un ampio bagagliaio. Con un occhio di riguardo - come sempre - al listino. L'arrivo è previsto per fine 2026.

Tutte le motorizzazioni

La piattaforma sulla quale sarà costruita (Cmf-B) permette di utilizzare tutte le motorizzazioni attualmente disponibili sul resto della gamma. Tuttavia, è lecito aspettarsi che Dacia scelga di costruire la sua strategia commerciale soprattutto sulle versioni ibride di ultima generazione, richieste dal mercato per la loro efficienza. Dare per scontato a priori le varianti bi-fuel a GPL, sarebbe sbagliato ma resta auspicabile un loro utilizzo anche sulla futura wagon. Un allestimento con trazione integrale è invece da escludere.