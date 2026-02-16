Paulo Fonseca eroe a Lione: 13 vittorie di fila e lacrime sotto la curva dopo il Milan

A poco più di un anno dall'esonero al Milan, Paulo Fonseca sta vivendo una clamorosa rinascita a Lione, dove è già diventato un idolo indiscusso. Sotto la sua guida, l'OL è risalito dai bassifondi della classifica fino al terzo posto in Ligue 1, reduce da un'incredibile striscia di 13 vittorie consecutive tra campionato e coppe. L'emozione è esplosa dopo il 2-0 contro il Nizza, quando il tecnico portoghese è scoppiato in lacrime sotto la curva che lo acclamava, suggellando una scalata sportiva che oggi vede il Lione a soli 6 punti dal PSG e 7 dalla capolista Lens, nonostante le recenti crisi societarie.