Paulo Fonseca eroe a Lione: 13 vittorie di fila e lacrime sotto la curva dopo il Milan

Paulo Fonseca trascina il Lione al terzo posto in Ligue 1: 13 vittorie consecutive e lacrime di gioia dopo il successo sul Nizza. La rinascita dell'ex tecnico del Milan.

16 Feb 2026 - 09:58
00:22 
videovideo

A poco più di un anno dall'esonero al Milan, Paulo Fonseca sta vivendo una clamorosa rinascita a Lione, dove è già diventato un idolo indiscusso. Sotto la sua guida, l'OL è risalito dai bassifondi della classifica fino al terzo posto in Ligue 1, reduce da un'incredibile striscia di 13 vittorie consecutive tra campionato e coppe. L'emozione è esplosa dopo il 2-0 contro il Nizza, quando il tecnico portoghese è scoppiato in lacrime sotto la curva che lo acclamava, suggellando una scalata sportiva che oggi vede il Lione a soli 6 punti dal PSG e 7 dalla capolista Lens, nonostante le recenti crisi societarie.

fonseca
lione
rivincita
milan
lacrime

Virali

00:24
Il futuro del basket

Il futuro del basket

00:14
È l'infortunio più incredibile di sempre?

È l'infortunio più incredibile di sempre?

00:22
Fonseca, omaggio da brividi

Fonseca vola col Lione: rivincita dopo il Milan e lacrime sotto la curva

00:20
Neymar torna ma viene subito preso di mira

Neymar torna ma viene subito preso di mira

00:30
Le disastrose condizioni del campo del Grimsby Town

Le disastrose condizioni del campo del Grimsby Town

00:43
Neymar all'allenamento a ritmo di samba

Neymar all'allenamento a ritmo di samba

00:21
Hulk, che bolide!

Hulk, che bolide!

00:18
Juve a muso duro con La Penna

Juve a muso duro con La Penna

00:24
Il futuro del basket

Il futuro del basket

I più visti

Juve a muso duro con La Penna

Juve a muso duro con La Penna

Edoardo Bove da brividi

Edoardo Bove da brividi

Sinner, che fai: controlla i biglietti sul treno

La strana coppia Sinner e Bebe Vio: controllano i biglietti sul treno

Mattarella chiama Arianna Fontana

Mattarella chiama Arianna Fontana

Il futuro del basket

Il futuro del basket

Le disastrose condizioni del campo del Grimsby Town

Le disastrose condizioni del campo del Grimsby Town