L'arbitro fischia un rigore contro la sua squadra: il capitano lo schiaffeggia

16 Feb 2026 - 09:47

L'arbitro fischia un rigore contro la sua squadra e lui, il capitano, lo colpisce con uno schiaffo. È successo - così riporta la 'Gazzetta di Reggio' - durante una partita di calcio del campionato di Seconda Categoria tra Real Dragone e Cerredolese, a Reggio Emilia, causando la sospensione immediata del match. È la seconda aggressione a un direttore di gara, in una competizione sportiva, nell'arco di una settimana nella città emiliana.

L'episodio - osserva il quotidiano locale - è avvenuto al 79/o minuto, quando l'arbitro della sezione di Modena ha fischiato un secondo calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Il capitano della Cerredolese, un trentenne di Sassuolo, si è avvicinato al direttore di gara e lo ha colpito al volto. L'arbitro ha quindi deciso di sospendere la partita per motivi di sicurezza. Il gesto è arrivato senza apparenti avvisaglie: fino a quel momento la partita si era svolta regolarmente, senza tensioni particolari. La Cerredolese era in svantaggio 2-1 e una sconfitta l'avrebbe allontanata dalla vetta della classifica.

A seguito dell'aggressione il risultato potrebbe essere omologato come 3-0 a tavolino per il Real Dragone, mentre il giocatore rischia una squalifica pesante. La decisione del giudice sportivo arriverà mercoledì, sulla base del referto arbitrale. "Il nostro giocatore ha sbagliato - spiega al giornale reggiano l'allenatore e presidente della Cerredolese -: lui sostiene di essere stato provocato dall'arbitro durante la partita, ma questo non giustifica affatto una reazione di questo tipo". Proprio nei giorni scorsi, l'8 febbraio, una partita di basket di Divisione Regionale 2 tra Go Basket 2018 e Campagnola era stata sospesa dopo che un giocatore ha colpito con un pugno l'arbitro. In quel caso, ricorda la 'gazzetta di Regio', sono stati inflitti quattro anni di squalifica al giocatore e sei mesi di inibizione all'allenatore. (ANSA).

Ultimi video

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:56
DICH SAVIANO E CHIELLINI DICH

Marotta risponde a Saviano: "Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati"

00:17
MCH ARRIVO CHIELLINI LEGA CALCIO MCH

Chiellini arriva in Lega Calcio ma no comment su Inter-Juve

01:08
Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

01:11
Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

01:11
Parma-Verona 2-1: gli highlights

Parma-Verona 2-1: gli highlights

01:11
Torino-Bologna 1-2: gli highlights

Torino-Bologna 1-2: gli highlights

02:12
Napoli-Roma 2-2: gli highlights

Napoli-Roma 2-2: gli highlights

00:24
CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

00:41
CLIP INSULTI ALLA DIRIGENZA JUVENTUS A SAN SIRO 15/2 SRV

Inter-Juve, insulti ai dirigenti bianconeri al gol partita di Zielinski

00:26
CLIP ESULTANZA CHIELLINI IN INTER-JUVENTUS PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

02:42
DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

00:20
MCH GOL CRISTIANO RONALDO MCH

CR7 torna dallo "sciopero" e fa 962 in carriera

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

CLIP ESULTANZA CHIELLINI IN INTER-JUVENTUS PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:25
Galatasaray, Buruk: "Juve migliorata con Spalletti, ma possiamo batterla"
09:47
L'arbitro fischia un rigore contro la sua squadra: il capitano lo schiaffeggia
08:37
Caso Kalulu, il malumore del Milan in ottica scudetto e Champions
23:32
Roma, Malen: "Sono deluso, meritavamo di vincere"
21:47
Bologna, Italiano: "Vittoria importantissima ma dobbiamo aggiungere ancora qualcosa"