L'arbitro fischia un rigore contro la sua squadra: il capitano lo schiaffeggia

L'episodio - osserva il quotidiano locale - è avvenuto al 79/o minuto, quando l'arbitro della sezione di Modena ha fischiato un secondo calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Il capitano della Cerredolese, un trentenne di Sassuolo, si è avvicinato al direttore di gara e lo ha colpito al volto. L'arbitro ha quindi deciso di sospendere la partita per motivi di sicurezza. Il gesto è arrivato senza apparenti avvisaglie: fino a quel momento la partita si era svolta regolarmente, senza tensioni particolari. La Cerredolese era in svantaggio 2-1 e una sconfitta l'avrebbe allontanata dalla vetta della classifica.