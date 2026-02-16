Dati

Toyota è il marchio più affidabile del mondo

Sette delle prime dieci posizioni sono occupate da marchi giapponesi

di Redazione Drive Up
16 Feb 2026 - 09:53
© Getty Images

© Getty Images

In Ritorno al Futuro Parte III, il Doc del 1955 incontra il giovane Marty del 1985 e se ne esce con una battuta che oggi risulterebbe di cattivo gusto: "Ecco perché non ha funzionato: c'è scritto "Made in Japan". D'altronde, il Professore non avrebbe mai potuto immaginare che in 30 anni le aziende giapponesi si sarebbero conquistate una reputazione di qualità e solidità che resiste tutt'oggi. Tanto nell'elettronica di consumo, qunanto - e forse soprattutto - con le automobili.
Made in Japan
Lo studio Consumer Reports per il 2026 ha messo in ordine le case costruttrici più affidabili del mondo: 7 delle prime 10 sono giapponesi. In testa la "sempreverde" Toyota che ormai si è guadagnata il titolo di costruttore affidabile per antonomasia. D'altronde i loro veicolo sono progettati e ingegnerizzati per essere semplici ed essenziali, rinunciando - in parte - alle prestazioni in favore di consumi eccezionali e manutenzione minima. Seguono Subaru e Lexus (parte del gruppo Toyota): il Giappone fa tripletta.
Questione di cultura
Scalando la classifica, in quarta posizione si trova Honda mentre al quinto s'interrompe la sequenza ed entra il primo marchio europeo: BMW. L'Europa non si distingue per affidabilità: Audi - il secondo meglio posizionato - è al 13esimo posto mentre Volkswagen, Mercedes e Volvo rientrano nella parte bassa della top 40. Tesla ha compiuto un grande balzo, passando dal 17esimo posto del 2025 al nono di quest'anno. Merito di Model 3 e Model Y, che con gli aggiornamenti hanno migliorato la loro affidabilità.

Ti potrebbe interessare

videovideo
toyota
marchio
marchio auto piu affidabile del mondo
auto piu affidabile
subaru
lexus
bmw

