Cricket e calcio: perché l'italiano Kalugamage esulta come Lautaro? La curiosità

Dopo la storica prima vittoria dell'Italia contro il Nepal ai Mondiali T20, gli occhi sono tutti per Crishan Kalugamage, il leg-spinner azzurro (premiato come man of the match) che nella vita di tutti i giorni sforna pizze a Lucca. Arrivato in Italia a 15 anni dallo Sri Lanka e grande tifoso dell'Inter, Kalugamage ha rivelato di avere un legame speciale con il calcio e un idolo assoluto: Lautaro Martinez. Proprio in onore del capitano nerazzurro, il giocatore ha promesso di celebrare i suoi successi nel torneo con l'iconica esultanza a braccia incrociate del "Toro", portando un pizzico di anima interista sul palcoscenico mondiale del cricket.