Rivoluzione Giappone: rigori obbligatori dopo il 90' per eliminare il pareggio

Rigori obbligatori subito dopo i tempi regolamentari se le squadre al termine dei 90' stanno pareggiando. È la nuova regola che la J1 League, la lega calcio giapponese, ha introdotto nel minitorneo "J League 100 Years" che precede l'adozione del calendario europeo (partite da agosto a maggio) per il paese del "Sol levante". La misura è stata già utilizzata nel corso della prima giornata, lo scorso fine settimana, per quattro match che erano terminati in pareggio.