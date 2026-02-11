L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

Può far bene

Il settimo posto conquistato in Nuova Zelanda aveva già dimostrato che il passo c’era. Ora però il salto è tecnico sarà il primo gentleman driver a guidare la Yaris Rally1 messa a disposizione dal Toyota Gazoo Racing Team WRT. Una scelta che ridisegna anche gli equilibri del team – con Takamoto Katsuta nel ruolo di ufficiale – e che, di fatto, esclude Sébastien Ogier dall’appuntamento svedese.

Livrea su misura

Sulla vettura giapponese debutterà anche l’inconfondibile verde militare del Fuckmatiè World Rally Team, marchio personale di Bertelli, mentre alle note tornerà Simone Scattolin, pronto a rientrare dopo l’infortunio che lo aveva fermato in precedenza. Per ora è confermata solo la Svezia, ma la sensazione è che questo nuovo capitolo possa allungarsi ben oltre una singola gara.