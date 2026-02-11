1 di 4
Motorsport

Al Rally di Svezia correrà Lorenzo Bertelli: erede Prada

L’erede di casa Prada torna a far parlare di sé nel Mondiale Rally. Lorenzo Bertelli annuncia il rientro nel WRC al Rally di Svezia (9-12 febbraio) e lo fa con un cambio di casacca che non passa inosservato: addio M-Sport, benvenuta Toyota Yaris Rally1. Una scelta che lo rende il primo gentleman driver a salire sulla top car giapponese in versione clienti, con l’iconico verde militare del suo team pronto a debuttare sulla vettura campione del mondo

11 Feb 2026 - 08:16
rally
rally svezia
toyota
toyota yaris
prada

