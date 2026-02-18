Milan-Como, volano parole grosse tra Allegri e Fabregas in sala stampa: cosa è successo

18 Feb 2026 - 23:55
Massimiliano Allegri parla dopo Milan-Como, in particolare sull'episodio con Fabregas: "Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata ed entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers, il giocatore ha avuto una reazione e in quel momento lì mi è venuto incontro uno del Como che non so chi è, ma non è successo niente”. La tensione con Fabregas, con cui Allegri aveva già discusso dopo il successo dell'andata, non è finita lì. Anzi, fuori dalla sala stampa sono volate parole grosse tra il tecnico rossonero che ha puntato il dito contro lo spagnolo del Como con parole forti.

