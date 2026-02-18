Milan, Allegri: "Guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma. Scudetto? Bisogna stare calmi"
Il tecnico rossonero dopo il pari contro il Como: "Non era facile recuperare una volta andati sotto, abbiamo avuto una bella reazione"
© Getty Images
Il bicchiere di Massimiliano Allegri è sempre mezzo pieno e poco importa se l'Inter è scappata a +7. Il tecnico rossonero tiene la barra a dritta sull'obiettivo Champions e quindi da quello comincia: "Abbiamo guadagnato un punto che sarà importante su Juventus, Napoli e Roma. Lo scudetto? Bisogna stare calmi. Il primo tempo è stato equilibrato e anche un po' noioso, siamo andati sotto e non era facile recuperare in quelle condizioni. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo avuto anche qualche altra occasione. Ora dobbiamo solo pensare a tornare a vincere contro il Parma".
Ma cosa è successo con Fabregas?
"Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata ed entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers, il giocatore ha avuto una reazione e in quel momento lì mi è venuto incontro uno del Como che non so chi è, ma non è successo niente”.
La tensione con Fabregas, con cui Allegri aveva già discusso dopo il successo dell'andata, non è finita lì. Anzi, fuori dalla sala stampa sarebbero volate parole grosse tra il tecnico rossonero e lo spagnolo del Como.
E ancora: “Nel secondo tempo non era facile da recuperare e abbiamo attaccato la linea su una ripartenza, loro erano scoperti. È stato molto bravo Rafa a fare gol, è stato bravo Jashari a dargli quella bella palla importante. Ventiquattresimo risultato utile consecutivo, bisogna rimanere calmi, pensare a lavorare, recuperare giocatori importanti che abbiamo. Intanto è tornato Saelemaekers, Pulisic sta crescendo, Leao pure, Fullkrug è entrato molto bene come sempre. Bisogna essere fiduciosi, rimanere sereni e pensare a lavorare che comunque dentro l’obiettivo momentaneamente ci siamo e il punto di stasera sarà molto importante. Pavlovic? Fortunatamente sta bene”.
Pensiero alla Champions o ancora allo scudetto?
"Il calcio è bello perché da un giorno all’altro c’è sempre l’imprevisto, in una settimana si può capovolgere la classifica. Quello che dobbiamo fare noi è di continuare a lavorare, fare i risultati. Domenica abbiamo una partita in casa con un avversario che concede poco: dobbiamo continuare a vincere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici”.