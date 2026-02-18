Milan, Allegri: "Guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma. Scudetto? Bisogna stare calmi"

Il bicchiere di Massimiliano Allegri è sempre mezzo pieno e poco importa se l'Inter è scappata a +7. Il tecnico rossonero tiene la barra a dritta sull'obiettivo Champions e quindi da quello comincia: "Abbiamo guadagnato un punto che sarà importante su Juventus, Napoli e Roma. Lo scudetto? Bisogna stare calmi. Il primo tempo è stato equilibrato e anche un po' noioso, siamo andati sotto e non era facile recuperare in quelle condizioni. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo avuto anche qualche altra occasione. Ora dobbiamo solo pensare a tornare a vincere contro il Parma".



Ma cosa è successo con Fabregas?

"Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata ed entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers, il giocatore ha avuto una reazione e in quel momento lì mi è venuto incontro uno del Como che non so chi è, ma non è successo niente”.