Episodi simili, decisioni opposte: arbitri nel mirino dopo Dumfries-Sulemana e Diao-Wesley

Arbitri sempre più nel mirino. Anche in questa giornata ci sono stati episodi che hanno fatto discutere. In particolare Inter-Atalanta e Como-Roma hanno avuto una lunga coda polemica. La prima bufera è stata nel finale della sfida tra nerazzurri: il rigore non concesso per un contatto su Frattesi e il gol del pareggio di Krstovic nato da un contatto non fischiato tra Dumfries e Sulemana.