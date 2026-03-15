Roma, furia Gasp "Rosso a Wesley? Non c'è niente. E non è la prima volta col Como..."

Gasperini non ci sta. Il tecnico giallorosso esce con zero punti dal Sinigaglia, una sconfitta pesantissima in ottica corsa Champions: ora è il Como quarto posto in solitaria. Questa la prima analisi dell'allenatore della Roma: Secondo Gasp però, la partita è girata su un episodio molto contestato: il rosso a Wesley: "Sono situazioni importanti: nelle prime due, tra gol subito e gol sbagliato, abbiamo fatto un po' fatica. In difesa un po' di acciacchi e un po' subiamo, soprattutto quando gli avversari mettono dentro gente fresca. Sul gol di Douvikas potevamo far meglio. Poi, la situazione di Malen davvero un peccato, perché ci saremmo potuti riportare in vantaggio. Sulla situazione di Wesley preferisco sorvolare, fatela pure vedere, ma anche quella di Malen. Wesley?Questo non solo non è giallo, non c'è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Cambia la partita? Beh, certamente. Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, che sono anche un po' cercate, forse un po' troppo. Non entro nel merito, ho parlato in altri momenti: oggi questo è il calcio. Non ho commentato in altri momenti, non lo farò oggi. Questo è l'andamento del calcio in questo momento, specialmente per le simulazioni. Purtoppo è un episodio pesante".