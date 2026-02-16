CAGLIARI-LECCE 0-2

Serie A, Cagliari-Lecce 0-2: colpo salvezza con Gandelman e Ramadani

Gandelman e Ramadani affondano i sardi e riallungano in zona retrocessione

16 Feb 2026 - 23:06
© Getty Images

© Getty Images

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria esterna del Lecce, che si impone 2-0 a Cagliari. All’Unipol Domus, dopo un primo tempo con poche occasioni (Zappa pericoloso con un paio di tiri), la sfida si decide nella ripresa: al 65’, Gandelman insacca di testa su calcio di punizione battuto da Sottil, mentre undici minuti dopo Ramadani chiude i giochi sfruttando il gran recupero di Coulibaly e beffando un colpevole Caprile sul primo palo.

Con questo successo, il Lecce stacca la Fiorentina, che torna terzultima a 21 punti, mentre Di Francesco sale a quota 24, dunque a +3 sulla zona retrocessione, e aggancia Genoa e Cremonese. I sardi di Pisacane, invece, restano a 28.

IL TABELLINO 
Cagliari (4-4-2): Caprile 5; Zappa 5,5 (12' st Mazzitelli 6), Zé Pedro 5,5 Mina 6, Obert 5,5 (34' st Trpey 6); Palestra 6, Adopo 5,5, Sulemana 5, Idrissi 5,5; Pavoletti 5,5 (12' st Kilicsoy 5,5), Esposito 6. A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Mendy, Cogoni. All.: Pisacane 5,5 
Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6,5, Gaspar 6, Gabriel 6,5, Gallo 6; Coulibaly 7 (47' st Fofana sv), Ramadani 7, Gandelman 7 (41' st Ngom sv); Pierotti 6 (41' st Siebert sv), Cheddira 6 (35' st Stulic 6), Sottil 6,5 (35' st Ndaba 6). A disp.: Fruchtl, Samooja, Sala, N'Dri, Helgason, Jean, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco 7 
Arbitro: Feliciani 
Marcatori: 20' st Gandelman, 31' st Ramadani

videovideo

LE STATISTICHE
Solo contro Lazio (10), Fiorentina (11) e Udinese (12) il Lecce ha vinto più gare di Serie A che con il Cagliari: otto, come contro l’Atalanta.

Omri Gandelman ha segnato per due gare di fila (vs Udinese e Cagliari) per la seconda volta in questa stagione nei maggiori 10 tornei internazionali – dopo la serie di quattro registrata tra settembre-ottobre con il Gent.

Il Cagliari ha perso senza segnare due gare di fila in campionato (vs Roma e Lecce) per la prima volta dal dicembre 2024 (vs Fiorentina e Atalanta in quel caso).

Il Cagliari è diventata la prima formazione contro cui Riccardo Sottil ha fornito assist in entrambe le sfide stagionali di Serie A: uno sia nel match di andata, il 19 settembre scorso che oggi.

Il Lecce ha vinto senza subire reti una trasferta di campionato per la prima volta dal 2 novembre scorso (1-0 vs Fiorentina).

Il Lecce ha segnato per tre trasferte di fila contro il Cagliari per la prima volta in Serie A.

Prima rete per Ylber Ramadani in trasferta in Serie A, la prima in campionato a partire dallo scorso 18 maggio (vs Torino, in casa).

Per la prima volta nella sua storia, il Cagliari ha perso senza segnare un match casalingo con il Lecce in Serie A.

Il Cagliari non ha subito gol per quattro primi tempi consecutivi in casa in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio-marzo 2021 (con Eusebio Di Francesco prima e Leonardo Semplici poi in panchina).

cagliari-lecce

