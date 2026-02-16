BOXE

La vittoria del pugile Kogasso: ora è cittadino italiano

Può finalmente puntare al titolo europeo

16 Feb 2026 - 22:52
videovideo

Jonathan "Johnny" Kogasso aspettava questo giorno da anni. Col Decreto emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e firmato lo scorso 12 febbraio, uno dei nostri migliori talenti del nostro pugilato è ufficialmente un cittadino italiano. 
Arrivato in Italia a 8 anni, originario della Repubblica Democratica del Congo, il Mamba (questo il suo soprannome) aveva il sogno di affermarsi nel mondo del calcio ma ha trovato sul ring la vera dimensione da sportivo. La sua carriera, fiorita sotto la guida del maestro Enzo Gigliotti, è esplosa negli ultimi anni. Dal 2021 a oggi, ha combattuto e vinto 18 incontri, alcuni dei quali risolti con KO. Molte le sue apparizioni negli eventi TAF.
La cittadinanza italiana era un traguardo atteso da anni, ostacolato da lungaggini burocratiche nonostante i 22 anni vissuti regolarmente nel Paese. Ora che è arrivata, Kogasso può finalmente puntare al titolo europeo: "Appena ottengo la cittadinanza voglio un avversario per l'Europa", aveva dichiarato mesi fa.
Può darsi che la chance arrivi già nel 2026.

pugilato
boxe
kogasso
taf
the art of fighting

Ultimi video

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

I più visti di Altri Sport

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:19
Tennis, Atp Indian Wells: rumors su Sinner anche in doppio con Opelka
16:02
Milano-Cortina, Lindsey Vonn è stata dimessa: è tornata negli Usa
14:50
Cricket: l'Italia perde con l'Inghilterra ed è eliminata dai Mondiali
 Bruno Cipolla
11:02
Canottaggio, addio a Bruno Cipolla: fu oro olimpico a Città del Messico '68
10:35
Tennis, ranking Wta: Paolini stabile al n° 8, comanda sempre Sabalenka