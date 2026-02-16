La vittoria del pugile Kogasso: ora è cittadino italiano

Jonathan "Johnny" Kogasso aspettava questo giorno da anni. Col Decreto emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e firmato lo scorso 12 febbraio, uno dei nostri migliori talenti del nostro pugilato è ufficialmente un cittadino italiano.

Arrivato in Italia a 8 anni, originario della Repubblica Democratica del Congo, il Mamba (questo il suo soprannome) aveva il sogno di affermarsi nel mondo del calcio ma ha trovato sul ring la vera dimensione da sportivo. La sua carriera, fiorita sotto la guida del maestro Enzo Gigliotti, è esplosa negli ultimi anni. Dal 2021 a oggi, ha combattuto e vinto 18 incontri, alcuni dei quali risolti con KO. Molte le sue apparizioni negli eventi TAF.

La cittadinanza italiana era un traguardo atteso da anni, ostacolato da lungaggini burocratiche nonostante i 22 anni vissuti regolarmente nel Paese. Ora che è arrivata, Kogasso può finalmente puntare al titolo europeo: "Appena ottengo la cittadinanza voglio un avversario per l'Europa", aveva dichiarato mesi fa.

Può darsi che la chance arrivi già nel 2026.