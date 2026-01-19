Sci, Brignone torna in gara: "Esserci è già un successo, non guardo il risultato"

Sulla scelta di tornare in gara prima delle Olimpiadi, svela: "Non ho mai avuto istinti conservativi. Preferisco fallire che non agire per paura di fallire. Mi sono confrontata con il mio staff e ho deciso di gareggiare qui per mettermi alla prova. L'obiettivo poi è andare a Cortina e in base alle sensazioni decidere se are altre gare prima, durante e dopo le Olimpiadi. Se sono qui è per gareggiare". E poi ancora: "La cosa più difficile in questo periodo è non avere delle sicurezze, nemmeno di tornare a fare una vita normale. C'era anche questa opzione. La parte dello sci anche ora è in secondo piano. Se ho pensato di non farcela? Tutti i giorni, non è stato per niente facile. Il momento più cupo è stata la seconda operazione, ma di momenti facili non ne ho ancora vissuti. Sono andata ben oltre le aspettative mie e dei mio entourage, è chiaro che mi preoccupa che qualcosa non tenga nella mia gamba. Visto che ho ancora tutta la ferraglia". E su domani: "Scio senza tutore. Ho solo dei tessuti che tengono più caldo il ginocchio, non ho nulla che mi immobilizzi. Dal primo giorno ho deciso che avrei sciato in condizioni normali per il mio ginocchio. Se domani vedo che non me la sento, nessun problema. Posso fermarmi".