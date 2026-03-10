Coreografia da brividi per Osimhen: i tifosi del Gala fanno piangere il nigeriano

Un omaggio toccante quello che i tifosi del Galatasaray hanno fatto a Victor Osimhen prima della gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Sugli spalti è apparsa un'enorme coreografia con l'immagine dell'attaccante nigeriano che tiene per mano un bambino con la sua maglia della Nazionale e sullo sfondo il volto della mamma, che Osimhen ha perso da piccolo. "Siamo una famiglia e la famiglia è tutto", la scritta sotto. Osimhen si è tolto la maschera protettiva nera, è andato a ringraziare i tifosi e ha pianto per l'emozione.