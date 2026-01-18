Logo SportMediaset

Sci
SCI

Brignone, verso le Olimpiadi con più fiducia: martedì test in gigante in Coppa del Mondo

La sciatrice azzurra iscritta alla gara di Plan De Corones, primo impegno ufficiale dopo il grave infortunio della scorsa primavera 

18 Gen 2026 - 12:13

Federica Brignone si avvicina alle Olimpiadi con molta più fiducia. Questo perché è arrivata l'ufficialità della sua iscrizione allo slalom gigante di Coppa del Mondo di martedì prossimo a Plan De Corones. 

Sarà la sua prima gara ufficiale dopo l'incidente della scorsa primavera in Trentino, con frattura della tibia e del perone della gamba sinistra. Nei giorni scorsi, l'azzurra si era allenata proprio sulla Erta, la pista di Plan De Corones.

Per la detentrice della Coppa del Mondo, un test fondamentale in vista di Milano-Cortina, dopo che nelle interviste dei giorni scorsi non aveva dato certezza sulle sue condizioni fisiche e sulla sua presenza ai Giochi Invernali. 

