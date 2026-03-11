Allarme missili dall'Iran: interrotta la trasmissione sulla Champions in Qatar

Paura in Qatar nel corso della trasmissione dedicata alla Champions League sulle frequenze di Bein Sports. A interrompere è stato l'allarme proveniente dai dispositivi di alcuni dei presenti negli studi televisivi. Un allarme che avvisava dell'imminente arrivo di missili dall'Iran. Non è un mistero infatti, che da giorni ormai il Qatar intercetta dei missili iraniani a causa della guerra in corso in Medioriente. Nel video reperibile sui social e che trovate qui sotto, si vede il conduttore spiegare quanto sta accadendo agli spettatori senza però perdere la calma al pari degli altri quattro ripresi in onda.