Sci, Coppa del Mondo: ancora super Franzoni a Wengen, è terzo in discesa

Un weekend fin qui da incorniciare per Giovanni Franzoni. Il classe 2001, il giorno dopo il trionfo in Super-G, conquista un altro podio, stavolta arrivando terzo. Ma considerando che meglio di lui fanno solo due grandi come Marco Odermatt, vincitore con il tempo di 1'33"14, e Vincent Kriechmayr (+0"79), il 24enne può essere più che soddisfatto. Non solo perché è per la terza volta in stagione sul podio, ma perché questo piazzamento arriva in extremis: l'italiano è infatti il ventottesimo a scendere in pista a Wengen, in terra elvetica, con il tracciato inevitabilmente segnato da tutti i precedenti atleti.