Sci
SCI ALPINO

Sci, Coppa del Mondo: ancora super Franzoni a Wengen, è terzo in discesa

Il 24enne chiude sul gradino più basso del podio dietro Odermatt e Kriechmayr, beffando von Allmen per 3 centesimi

17 Gen 2026 - 14:35

Giovanni Franzoni continua a incantare a Wengen: dopo la vittoria nel Super-G, il 24enne chiude al terzo posto la discesa in Svizzera, nella gara vinta dal padrone di casa Marco Odermatt (1'33"14) davanti all'austriaco Vincent Kriechmayr (+0"79). Dopo i due mostri sacri, ecco l'italiano, che con il tempo di 1'34"04 beffa per soli 3 centesimi un altro elvetico, Franjo von Allmen. Bene anche Dominik Paris (+0"96), in top 10.

Un weekend fin qui da incorniciare per Giovanni Franzoni. Il classe 2001, il giorno dopo il trionfo in Super-G, conquista un altro podio, stavolta arrivando terzo. Ma considerando che meglio di lui fanno solo due grandi come Marco Odermatt, vincitore con il tempo di 1'33"14, e Vincent Kriechmayr (+0"79), il 24enne può essere più che soddisfatto. Non solo perché è per la terza volta in stagione sul podio, ma perché questo piazzamento arriva in extremis: l'italiano è infatti il ventottesimo a scendere in pista a Wengen, in terra elvetica, con il tracciato inevitabilmente segnato da tutti i precedenti atleti.

Eppure, con una splendida prova sia nella prima parte che nell'ultimo settore, riesce a fermare il tempo in 1'34"04, chiudendo a 9 decimi da Odermatt ma, soprattutto, beffando Franjo von Allmen per soli 3 centesimi (1'34"07 il tempo dell'altro padrone di casa). Niente doppio podio, allora, per la Svizzera. L'Italia può invece sorridere, e anche per Dominik Paris che, nonostante i problemi alla caviglia, resta sotto il secondo di distacco ed è in top 10 con un ottimo 1'34"10 (+0"96). Bene anche Christof Innerhofer (+1"47) e Florian Schieder (+1"60), fuori dai primi 20 Mattia Casse (+2"22).

Franzoni, la prima vittoria con l'Olimpiade nel mirino

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

