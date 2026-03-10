ATALANTA

Atalanta, Palladino: "Il Bayern arriverà fino in fondo, sono ingiocabili"

Il tecnico dei bergamaschi: "Bisogna solo far loro i complimenti. Contro l'Inter rialzeremo la testa"

10 Mar 2026 - 23:59
videovideo

Non c'è modo di commentare una sconfitta per 6-1 in casa e Raffaele Palladino non può che fare i complimenti a uno straordinario Bayern Monaco: "Intanto facciamo i complimenti a loro perché sono una squadra fortissima, sono davvero ingiocabili a tratti, mi hanno davvero impressionato. Mai visto giocatori così che la danno sempre nel modo giusto e con la velocità giusta. Stasera il migliore in campo è stato il pubblico, voglio ringraziare i tifosi perché ci hanno incitato e sostenuto fino alla fine nonostante questa sconfitta che ci fa male ma ci farà crescere. La rigiocherei nello stesso modo, perché il nostro atteggiamento e la nostra mentalità ci ha portato fino a qua e non deve cambiare, perché i nostri risultati dipendono da questo. Non dobbiamo snaturarci".

Possibili ripercussioni in campionato?
"Ma no, questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire alle sconfitte, lo ha sempre fatto e sono sicuro che già da sabato reagiremo anche se giocheremo contro una squadra molto forte contro l'Inter. Ho detto alla squadra "testa su", perché abbiamo giocato con una squadra straordinaria con due esterni fortissimi come Olise e Luis Diaz ed è destinata di arrivare fino in fondo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi perché hanno sudato la maglia. Nella vita o si vince o si impara e noi impareremo da questa sconfitta".

atalanta
bayern monaco
palladino

Ultimi video

01:55
Nuovo vecchio Milan

Nuovo vecchio Milan

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

01:55
Nuovo vecchio Milan

Nuovo vecchio Milan

I più visti di Atalanta

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

DICH KOMPANY SU ATALANTA PER SITO 9/3 DICH

Kompany: "Atalanta molto forte, dovremo dare il massimo"

DICH PASALIC PRE BAYERN SU CORAGGIO PER SITO 9/3 DICH

Pasalic chiede coraggio, poi tra sogna: "Un altro mio gol non sarebbe male..."

SRV RULLO ATALANTA VIGILIA BAYERN MONACO 9/3 SRV

Atalanta, contro il Bayern con un sogno: "Tutto è possibile"

Il Sassuolo ci ha preso gusto, ko anche l'Atalanta: ci pensa Laurienté

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:08
Allarme missili dall'Iran: interrotta la trasmissione sulla Champions in Qatar
23:56
Bayern Monaco, Kompany: "Troppo presto per dire che siamo ai quarti"
23:52
Atalanta, Carnesecchi: "Loro sono qualcosa di incredibile"
23:34
Atalanta, Pasalic: "Complimenti al Bayern, questa serata non lascerà strascichi"
23:25
Atalanta, De Roon: "Ci siamo aperti troppo ma dovevamo provarci. Ora dobbiamo uscirne più forti"