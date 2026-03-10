Atalanta, Palladino: "Il Bayern arriverà fino in fondo, sono ingiocabili"

Non c'è modo di commentare una sconfitta per 6-1 in casa e Raffaele Palladino non può che fare i complimenti a uno straordinario Bayern Monaco: "Intanto facciamo i complimenti a loro perché sono una squadra fortissima, sono davvero ingiocabili a tratti, mi hanno davvero impressionato. Mai visto giocatori così che la danno sempre nel modo giusto e con la velocità giusta. Stasera il migliore in campo è stato il pubblico, voglio ringraziare i tifosi perché ci hanno incitato e sostenuto fino alla fine nonostante questa sconfitta che ci fa male ma ci farà crescere. La rigiocherei nello stesso modo, perché il nostro atteggiamento e la nostra mentalità ci ha portato fino a qua e non deve cambiare, perché i nostri risultati dipendono da questo. Non dobbiamo snaturarci".



Possibili ripercussioni in campionato?

"Ma no, questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire alle sconfitte, lo ha sempre fatto e sono sicuro che già da sabato reagiremo anche se giocheremo contro una squadra molto forte contro l'Inter. Ho detto alla squadra "testa su", perché abbiamo giocato con una squadra straordinaria con due esterni fortissimi come Olise e Luis Diaz ed è destinata di arrivare fino in fondo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi perché hanno sudato la maglia. Nella vita o si vince o si impara e noi impareremo da questa sconfitta".