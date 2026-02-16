1 di 40
SKYSNOW

Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic

La sesta edizione premia il bergamasco e la altoatesina con il primo scudetto tricolore FISky

16 Feb 2026 - 13:36
Oltre duecentocinquanta skyrunners a trazione integrale si sono dati appuntamento domenica 15 febbraio sulle nevi del comprensorio di sport invernali di Prato Valentino (in provincia di Sondrio) per Teglio Winter Run, la terza tappa del circuito NORTEC SkySnow Running Cup valevole come prova unica di Campionato Italiano FISky nella formula classic, ovvero di salita e discesa lungo un muscolare anello da dieci chilometri e 520 metri di dislivello disegnato sui sentieri innevati che circondano il comprensorio Alpe Teglio. A completare la locandina la camminata non competitiva da quattro chilometri aperta a tutti in memoria di Simone Valli, giovane valtellinese scomparso in un incidente in montagna che ha visto al via centocinquanta appassionati e una prova dedicata ai più piccoli.
 

