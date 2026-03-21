Zegama-Aizkorri, venticinquesimo anno: Kilian c'è: "Impossibile mancare!"
Il fenomeno catalano insegue la vittoria numero dodici nel superclassico dei Paesi Baschi, prima tappa di Golden Trail World Seriesdi Stefano Gatti
© Golden Trail World Series/Rising Story
Domenica 17 maggio Zegama-Aizkorri aprirà la stagione 2026 di Golden Trail World Series (GTWS) in un anno davvero speciale, segnato dalla venticinquesima edizione della gara e dal ritorno sulla linea di partenza di uno dei suoi più gradi interpreti: Kilian Jornet. Originariamente creata per rivitalizzare un villaggio di soli millecinquecento abitanti, Zegama-Aizkorri è diventata - molto prima del traguardo del quarto di secolo - una delle gare di trailrunning più prestigiose al mondo. "Far parte delle Golden Trail World Series è molto importante. È il circuito di trailrunning di livello più alto al mondo, senza paragoni", spiegano gli organizzatori della gara. A nobilitare ulteriormente l'anniversario sarà la presenza ai blocchi di partenza di King Kilian che a metà marzo lo ha annunciato via social come uno delle sue quattro gare derl suo calendario 2026: Zegama-Aizkorri appunto, Western States Enduro Run, Sierre-Zinal e infine UTMB Ultra Trail du Mont-Blanc.
"Zegama è Zegama." L'espressione iconica coniata proprio da Kilian racchiude perfettamente lo spirito di una razza unica al mondo. Zegama-Aizkorri è l'espressione della passione collettiva dei baschi, un tributo alle montagne e una vera celebrazione della corsa sui sentieri. Nel fine settimana centrale del prossimo mese di maggio, la leggendaria maratona di montagna dimostrerò ancora una volta come un piccolo angolo dei Paesi Baschi, in Spagna, possa diventare per un giorno il cuore globale dello sport.
© Golden Trail World Series/Zegama-Aizkorri
La storia di Zegama-Aizkorri è iniziata nei primi anni 2000, quando è nata l'idea di creare un evento capace di attrarre visitatori e di dare nuova vita a un villaggio che doveva affrontare lo spopolamento di una regione rurale. Quella visione divenne realtà nel 2002, con la prima edizione della gara. Quella che era iniziata come un'iniziativa locale prese rapidamente slancio, spinta dall'entusiasmo delle istituzioni locali e dei volontari, e dalla bellezza selvaggia delle montagne circostanti, diventando infine una delle corse su sentiero più prestigiose al mondo.
Le radici di Zegama-Aizkorri sono state piantate molto prima che i primi atleti arrivassero alla linea di partenza. Tutto iniziò con l'iniziativa di un gruppo di abitanti locali (Asociación de Amigos del Aizkorri) e un'idea semplice ma profondamente comunitaria: organizzare un picnic in montagna per unire le persone. "Per la prima edizione, abbiamo inviato l'invito a tutti quelli di Zegama che vivono fuori dal villaggio," ricordano gli organizzatori. Dopo il successo del secondo raduno, la sfida fu sollevata dalla federazione regionale di montagna (Federación Guipuzcoana de Montaña). Se il picnic aveva funzionato, perché non organizzare una maratona di montagna? La risposta fu immediata. "Ho già il percorso", disse Alberto Aierbe, una delle forze trainanti dell'evento fin dal primo giorno.
Disegnato a mano su carta su una mappa in scala 1:25.000, il percorso originale tracciava una linea di 35 chilometri attraverso le montagne che circondano Zegama, che da allora ha conosciuto solo pochi aggiustamenti, restando per il resto praticamente invariato.
© Golden Trail World Series/Zegama-Aizkorri
DA RADICI LOCALI A ICONA GLOBALE
Pochi riescono a individuare il momento esatto in cui Zegama-Aizkorri è diventato un riferimento globale. La risposta probabilmente risiede in un modo collettivo di fare le cose con cura, autenticità e passione. Nella seconda edizione, la gara divenne parte della Coppa spagnola di corsa in montagna. Alla terza edizione la prova era entrata a far parte della Coppa del Mondo, iniziando così ad attrarre i migliori atleti a livello globale. Nel 2007, l'allora diciannovenne Kilian Jornet debuttò a Zegama con una vittoria.
Jornet è l'atleta più decorato nella storia della gara con undici vittorie (la più recente nel 2024), quasi la metà di tutte le edizioni disputate! Nel 2026 il fenomeno catalano, oggi trentottenne, si schiererà nuovamente sulla linea di partenza Zegama-Aizkorri, quest'anno prova di apertura delle GoldenTrail World Series. "Una gara speciale in un anno speciale. Quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario di Zegama-Aizkorri. Un quarto di secolo di una delle gare montane più iconiche al mondo: 42 chilometri, 2736 metri di dislivello, terreno tecnico e un'atmosfera diversa da qualsiasi altra parte del pianeta. Impossibile non tornare per la venticinquesima edizione". Così lo stesso Kilian ha scritto sui social media annunciando lunedì 16 marzo scorso il suo ritorno.
Zegama-Aizkorri è entrata a far parte della Golden Trail World Series nel 2018 (vale a dire l'anno della creazione del circuito) ed è rimasto una pietra miliare del calendario da allora, con le due sole eccezioni del 2020 e 2021, quando la gara si è svolta virtualmente con iscrizioni molto limitate a causa della pandemia. "Far parte delle GTWS è molto importante. È il circuito di trailrunning di livello più alto al mondo: basta guardare alla qualità e al prestigio delle gare in calendario, e agli atleti che attirano loro," spiega Aierbe.
Secondo il fondatore della corsa, l'evoluzione più significativa negli anni è stata nell'esposizione mediatica. Nel 2011 Zegama-Aizkorri è stato trasmesso in diretta per la prima volta, con telecamere fisse all'inizio, al traguardo e in diversi punti chiave lungo il percorso. Dal 2022, la gara è stata trasmessa integralmente grazie a camerarunner e droni. "Questo ci ha dato una visibilità incredibile," aggiunge. Oggi, il pubblico di tutto il mondo può seguire la competizione attraverso i canali ufficiali GTWS, le piattaforme WBD (HBO Max, Eurosport, discovery+ e TNT Sports) e un'ampia rete di trasmissione globale.
Per celebrare il venticinquesimo anniversario, la storia di Zegama-Aizkorri sarà esposta in una mostra temporanea al Museo de Madera de Zegama. La mostra presenterà magliette di volontari, attrezzatura per atleti, oggetti commemorativi, trofei e pettorini da gara, offrendo un viaggio tangibile attraverso l'evoluzione di uno degli eventi più importanti del trailrunning.
© Golden Trail Wolrd Series/Zegama-Aizkorri
PIÙ DI UNA GARA
Ogni anno, solo cinquecento corridori su oltre undicimila candidati ottengono uno dei pettorali che danno accesso alla linea di partenza. Di questi, solo quattro atleti hanno completato ogni edizione dal 2002. Uno di loro è Mikel Legarreta, che ha partecipato alla primissima gara con poca esperienza nella disciplina. "La corsa si è evoluta enormemente. Nella prima edizione, eravamo amanti delle montagne che abbiamo deciso di correre. Oggi, il livello dei partecipanti è incredibilmente alto," riflette Legarreta. L'eredità di Zegama si estende oltre: "Ora, quando si va in montagna si vedono più persone correre che camminare. Quando è stata creata la gara, pochissime persone correvano sui sentieri."
Se c'è un elemento che definisce davvero Zegama-Aizkorri, è la sua atmosfera straordinaria. Ogni edizione trasforma il villaggio e le montagne circostanti in una celebrazione vivente. Migliaia di spettatori si allineano lungo tutto il percorso, incitando i corridori dall'inizio alla fine. "È incredibile come tutta la città viva il giorno della gara," dice Legarreta. "Ogni anno pensi di aver raggiunto il numero massimo di spettatori, ma in qualche modo ce ne sono sempre di più."
© Golden Trail World Series/Zegama-Aizkorri
UN VIAGGIO ATTRAVERSO I MONTI BASCHI
Il percorso attraversa il massiccio dell'Aratz e la catena dell'Aizkorri, raggiungendo quattro delle vette più alte dei Paesi Baschi (Spagna). Dal villaggio di Zegama, i corridori si dirigono verso il Passo Otzaurte prima di tuffarsi in un terreno montano spettacolare che attraversa foreste di faggio, creste rocciose e pascoli ad alta quota. La sua sezione più iconica è la leggendaria Sancti Spiritclimb: una brutale salita di 180 metri con una pendenza media del 30%, dove migliaia di spettatori affollano il percorso, creando uno degli scenari più elettrizzanti del trailrunning.
Con 42 chilometri e 2736 metri di dislivello, Zegama-Aizkorri è la gara più lunga del calendario GTWS. Nel 2025, Sara Alonso (Asics) ed Elhousine Elazzaoui (NNormal) hanno ottenuto la vittoria, ottenendo ciascuno la loro prima vittoria in una gara sognata dai trailrunner di tutto il mondo. Accanto al prestigio internazionale, i vincitori ricevono due simboli baschi profondamente radicati: una txapela (il tradizionale basco indossato come segno d'onore e vittoria) e un'ascia cerimoniale che porta incisi i nomi di tutti i campioni passati.
Gli attuali record del percorso sono stati stabiliti nel 2022 da Kilian Jornet (3:36:40) e Nienke Brinkman (4:16:43).
© Golden Trail World Series/Rising Story
Domenica 17 maggio Zegama-Aizkorri renderà ancora una volta omaggio alle montagne e allo spirito stesso della corsa sui sentieri. Migliaia di tifosi si schiereranno ancora una volta lungo le piste di Aizkorri per urlare i corridori, mostrando la forza, la passione e l'energia unica del pubblico basco. Un'edizione storica che inaugurerà anche il nuovo formato GTWS. Perché ci sono molte gare di montagna, ma solo uno Zegama. E, come dicono quelli che la conoscono meglio: "Zegama è Zegama."
Per maggiori informazioni su GTWS 2026, visita la pagina web ufficiale: https://www.goldentrailseries.com