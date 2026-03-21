Zegama-Aizkorri, venticinquesimo anno: Kilian c'è: "Impossibile mancare!"

Le radici di Zegama-Aizkorri sono state piantate molto prima che i primi atleti arrivassero alla linea di partenza. Tutto iniziò con l'iniziativa di un gruppo di abitanti locali (Asociación de Amigos del Aizkorri) e un'idea semplice ma profondamente comunitaria: organizzare un picnic in montagna per unire le persone. "Per la prima edizione, abbiamo inviato l'invito a tutti quelli di Zegama che vivono fuori dal villaggio," ricordano gli organizzatori. Dopo il successo del secondo raduno, la sfida fu sollevata dalla federazione regionale di montagna (Federación Guipuzcoana de Montaña). Se il picnic aveva funzionato, perché non organizzare una maratona di montagna? La risposta fu immediata. "Ho già il percorso", disse Alberto Aierbe, una delle forze trainanti dell'evento fin dal primo giorno.