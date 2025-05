Zegama-Aizkorri: Elazzaoui e Alonso trionfano in un'edizione bollente in tutti i sensi

C'è sempre una prima volta! Elhousine Elazzaoui e Sara Alonso sono in vincitori della Zegama-Aizkorri 2025, la celebre maratona"alpina" dei Paesi Baschi spagnoli. Quarta tappa della regular season di Golden Trail World Series, la maratona basca ha regalato ad atleti, accompagnatori e pubblico una giornata indimenticabile ma insolitamente calda e assolata, in discontinuità con a tradizione... piovosa e soprattutto fangosa della prova, incoronando appunto il toprunner marocchino (campione in carica GTWS) e la beniamina di casa. Alonso riconquista la leadership della classifica generale femminile, mentre il keniano Philemon Ombogo Kiriago (assente in quanto impegnato in Italia nel Trofeo Nasego di Coppa del Mondo di corsa in montagna) è il leader di quella maschile in avvicinamento alla Broken Arrow Skyrace californiana che tra poco meno di un mese porta il circuito "targato" Salomon negli Stati Uniti per la sua quinta tappa.