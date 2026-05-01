Trofeo Kima: corsa al pettorale per le Extreme Skyrace, Kima Trail e Minikima

"Il nostro è un evento per tutti, dal campionissimo all’entry level. La Skyrace disegnata sulla parte finale del Trofeo Kima ha un elevato livello adrenalinico che le viene dalla verticalità e dall'elevato livello tecnico del percorso. Si sviluppa lungo un anello extreme di nome e di fatto con uno sviluppo di 27 chilometri e mezzo, 1890 metri di dislivello positivo con scollinamento ai 2570 m slm del Passo Barbacan (GPM della gara). Le due prove non federali corrono invece a livello più basso e valorizzano il fondovalle. Kima Trail è una vera e propria chicca: 14 chilometri tutti da correre che vanno a toccare i punti più suggestivi e panoramici della suggestiva Val di Mello. Minikima è un anello molto easy da sei chilometri sulla pista ciclopedonale ed è ideale per neofiti, diversamente abili e genitori con figli al seguito".