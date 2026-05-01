Trofeo Kima: corsa al pettorale per le Extreme Skyrace, Kima Trail e Minikima
Tra le gare di contorno alla Grande Corsa sul Sentiero Roma spicca quella che strizza l'occhio alla prova cloudi Stefano Gatti
© Francesco Bergamaschi
Chiamata all'azione per gli skyrunners più ambiosi ma non solo per loro: dopo il sold out raggiunto rapidamente nelle scorse settimane dal Trofeo Kima, l’associazione no profit della Valmasino che organizza il prestigioso evento post-ferragostano sulle Alpi Centrali della provincia di Sondrio ha lanciato con il primo giorno di maggio la campagna iscrizioni per le sue tre sorelle minori: Kima Extreme SkyRace, Kima Trail e Mini Kima.
Prima di focalizzare l’attenzione sulle distanze più corte però, ecco alcuni numeri della tappa italiana di Merrell Skyrunner World Series in programma sabato 22 agosto. I quattrocento pettorali disponibili sono stati assegnati dopo un’attenta analisi delle oltre duemila candidature arrivate alla segreteria del comitato organizzatore.
© Maurizio Torri
Gli ultimi cinquanta candidati finisher arriveranno dal click day della Pizzostella Skymarathon. Per ora le nazioni rappresentate sono trentacinque, con una percentuale femminile del 23%, un traguardo che appartiene ad un numero di eventi in continua crescita ma che è assume un significato di particolare rilevanza per una prova ad altissimo tasso tecnico come il Kima.
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La seconda finestra della campagna iscrizioni - quella appunto dedicata a Kima Extreme SkyRace, Kima Trail e Minikima - corre già veloce. Ad invitare gli skyrunners che non vogliono perdersi un posto in prima fila per il Trofeo e puntano a staccare il pettorale per una delle prove che completano l'evento è Ilde Marchetti, presidente dell’Associazione no profit della Valmasino:
"Il nostro è un evento per tutti, dal campionissimo all’entry level. La Skyrace disegnata sulla parte finale del Trofeo Kima ha un elevato livello adrenalinico che le viene dalla verticalità e dall'elevato livello tecnico del percorso. Si sviluppa lungo un anello extreme di nome e di fatto con uno sviluppo di 27 chilometri e mezzo, 1890 metri di dislivello positivo con scollinamento ai 2570 m slm del Passo Barbacan (GPM della gara). Le due prove non federali corrono invece a livello più basso e valorizzano il fondovalle. Kima Trail è una vera e propria chicca: 14 chilometri tutti da correre che vanno a toccare i punti più suggestivi e panoramici della suggestiva Val di Mello. Minikima è un anello molto easy da sei chilometri sulla pista ciclopedonale ed è ideale per neofiti, diversamente abili e genitori con figli al seguito".
Per maggiori informazioni e iscrizioni, si può consultare la pagina web ufficiale dell'evento https://www.trofeokima.org
© Trofeo Kima Press Office