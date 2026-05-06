ASICS Malcesine Baldo Trail: show internazionale tra lago e montagna

"Grazie alla condizioni meteo ottimali, possiamo dire che questa quinta edizione è andata davvero bene. Nonostante un calendario gare sempre più intenso, siamo cresciuti nei numeri e nell’internazionalità dell’evento. Ciò vuol dire che stiamo lavorando bene. Il nostro obiettivo è crescere ancora ma step by step, senza fretta. Come team infatti abbiamo una grande esperienza nelle gare su strada, ma siamo relativamente giovani nell’off road. Per questo non abbiamo mai voluto spingere a tavoletta su MBT. Sappiamo che la manifestazione ha ancora margini. Un passaggio fondamentale sarà trovare un’ottimale collocazione in calendario. Per l’anno prossimo e per quelli successivi anticiperemo di una settimana. Appuntamento quindi all’ultimo weekend di aprile del 2027". (Claudio Arduini - VRM TEAM ASD)

