ASICS Malcesine Baldo Trail: show internazionale tra lago e montagna
Nel 2027 l'evento gardesano organizzato da VRM Team ASD anticiperà di una settimanadi Stefano Gatti
© Maurizio Torri
Il fascino dell’Alto Garda strega gli amanti delle corse offroad. In un inizio di weekend dalle condizioni meteo memorabili, la quinta edizione della ASICS Malcesine Baldo Trail ha proposto sabato 2 maggio le distanze lunghe da 52 e 26 chilometri. Nella prima (start da lungolago di Malcesine), i più veloci sono stati il francese Rémy Valenti e la tedesca Carina Helmreich. Re e regina della 26km i veneti Francesco Lorenzi e Martina Dal Bosco che - grazie a questo successo hanno conquistato il titolo regionale Fidal nella specialità Short Trail. Il bilancio dell'evento - completato nella giornata di domenica dalla prova entry level da 16 chilometri - è già positivo, con un totale di oltre 1100 partenti da 32 differenti nazioni. Ennesima conferma per la kermesse disegnata sui sentieri delle vette di confine tra Trentino e Veneto che nel 2027 anticiperà di una settimana il suo appuntamento.
© Maurizio Torri
IL FRANCESE REMY VALENTI & LA TEDESCA HELMREICH SULLA LUNGA
Sui sentieri che dominano gli abitati di Malcesine, Brentonico e Avio Rémy Valenti non ha lasciato dubbi ai rispettivi avversari. Per lui crono da record con finish time di 5h45’07”. Una vera e propria cavalcata trionfale sui 52 tecnicissimi chilometri che hanno portato i concorrenti a superare 3355 metri di dislivello di sola salita con spettacolari passaggi al Monte Altissimo e Monte Baldo, prima della lunga picchiata verso Malcesine. Seconda e terza piazza per i due italiani Alberto Freschi e Marco Zanoner che hanno chiuso rispettivamente in 5h47’57” e 5h55’19”.
© Maurizio Torri
Al femminile successo a sorpresa della tedesca Carina Helmreich (6h58’57”). Per lei successo di giornata sulla elvetica Caroline-Claudia Erhart (7h12’15”), ventiseiesima di una classifica assoluta da 203 finishers davanti all’italiana Svetlana Ciobanu di ASD Passport (7h13’45”) e alla tedesca Michaela Wolf.
© Maurizio Torri
VITTORIA CHE VALE DOPPIO SULLA 26K
Buona la quinta per il veneto Francesco Lorenzi (Boscaini Runners) che finalmente è riuscito a incidere il proprio nome nell’albo d’oro della ASICS Malcesine Baldo Trail (2h40’59”). Alle spalle del campione regionale veneto 2026 l'altoatesino Thomas Steck di ASV Rennerclub Vinschgau (2h49’05”) e Isaia Iori di SA Valchiese (3h00’34”).
© Maurizio Torri
In gara donne ancora una volta tutte dietro a Martina Dal Bosco di Atletica Vicentina (3h22’14”) che ha sfiorato la top ten della classifica assoluta: undicesima di 313 finishers. Secondo posto, alle spalle della nuova campionessa veneta di specialità, per la altoatesina Edeltraud Thaler di ASV Telmekom Team Sudtirol (3h26’13”) e all'austriaca Anna Andres (3h34’35”).
© Gianluca Franzoia
Archiviate le due prove lunghe del sabato da 52 e 26 km, domenica 3 maggio 330 trailrunners si sono schierati al via della prova più corta di ASICS Malcesine Baldo Trail, sicuramente più compressa delle sue sorelle maggiori, ma non per questo meno emozionante, con una distanza di 16 chilometri per 1185 m d+. Gli atleti sono saliti sino ad una quota massima di 700 metri e sono transitati nei pressi della stazione mediana della funivia del Monte Baldo prima di buttarsi a capofitto verso l’arrivo di Malcesine.
© Carlo Ambrosi
Crono alla mano il portacolori trentino del team La Sportiva Stefano Gardener (al suo primo successo a Malcesine) non ha fatto sconti ai suoi avversari. Per l'atleta di US Cornacci Tesero ASD successo da record in 1h22’27” davanti all’intramontabile Emanuele Manzi (US Malonno,1h25’57”) e all’ottimo Denny Ghidotti (SA Valchiese, 1h26’26”). Al femminile terza vittoria nella short di Malcesine per Alessia Scaini di SA Valchiese. Trentina come Gardener e testimonial ASICS, Alessia ha polverizzato il proprio precedente primato. Ora il nuovo tempo da battere sulla gara in rosa sarà prima in 1h42’21”. Sul podio con la vincitrice (17esima di 242 finishers) sono salite Alessia Pozzi di US Malonno (1h49’58”) e Federica Panciera (1h50’31”) per i colori di Torino Road Runners ASD.
© Carlo Ambrosi
PER VRM TEAM ASD TEMPO DI BILANCI E NUOVI OBIETTIVI
"Grazie alla condizioni meteo ottimali, possiamo dire che questa quinta edizione è andata davvero bene. Nonostante un calendario gare sempre più intenso, siamo cresciuti nei numeri e nell’internazionalità dell’evento. Ciò vuol dire che stiamo lavorando bene. Il nostro obiettivo è crescere ancora ma step by step, senza fretta. Come team infatti abbiamo una grande esperienza nelle gare su strada, ma siamo relativamente giovani nell’off road. Per questo non abbiamo mai voluto spingere a tavoletta su MBT. Sappiamo che la manifestazione ha ancora margini. Un passaggio fondamentale sarà trovare un’ottimale collocazione in calendario. Per l’anno prossimo e per quelli successivi anticiperemo di una settimana. Appuntamento quindi all’ultimo weekend di aprile del 2027". (Claudio Arduini - VRM TEAM ASD)