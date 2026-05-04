Puglia Terra delle Gravine by UTMB: campagna iscrizioni al via
L'evento del prossimo autunno è anche quest'anno la quarta tappa italiana di UTMB World Seriesdi Stefano Gatti
© Luigi Leaci
Dopo il debutto dello scorso autunno, Puglia Terra delle Gravine by UTMB rinnova il suo viaggio lungo un percorso che unisce Matera a Castellaneta Marina. Rispetto alla prima edizione, l'evento in programma quest'anno da venerdì 23 a domenica 25 ottobre è stato spostato in avanti di tre fine settimana. La campagna iscrizioni apre martedì 5 maggio 2026 solo per gli atleti con UTMB Index, due giorni prima di quella generale, fissata per giovedì 7 maggio. Anche quest'anno dunque l'evento pugliese completa il poker italiano delle UTMB World Series aperto ad inizio primavera da Chianti Ultra Trail by UTMB di Radda in Chianti e atteso nella prima parte dell'estate dalle tappe alpine di LUT Lavaredo Ultra Trail by UTMB a Cortina d'Ampezzo e Monte Rosa Walserweg by UTMB a Gressoney, in Valle d'Aosta.
© Alberto Di Guida
C’è un Sud che non si racconta in cartolina. Un Sud che si attraversa, passo dopo passo, lungo sentieri che sfiorano canyon millenari, si infilano tra ulivi contorti e muretti a secco, e poi, all’improvviso, si aprono sull’orizzonte del mare. È qui che torna Puglia Terra delle Gravine by UTMB. Dopo il debutto che ha portato per la prima volta il prestigioso circuito internazionale di trailrunning nel cuore del Mezzogiorno, l’evento è pronto a scrivere un nuovo capitolo: nel terzo weekend del prossimo mese di ottobre (da venerdì 23 a domenica 25), la Terra delle Gravine accoglierà ancora una volta runners da tutto il mondo, per un’esperienza che è molto più di una gara. È infatti giusto parlare di un vero e proprio viaggio che unisce Matera alle spiagge di Castellaneta Marina, seguendo linee naturali scolpite nella roccia, tracciando un filo tra paesaggio, storia e identità mediterranea.
© Alberto Di Guida
La Puglia delle Gravine è una terra verticale e luminosa: un territorio ancora poco esplorato dal trail internazionale, e per questo capace di sorprendere per la sua forza primordiale: canyon profondi, borghi sospesi, sentieri che raccontano secoli di civiltà contadina. Qui la corsa cambia ritmo. Si scende e si risale, si corre tra polvere e luce, si attraversano silenzi antichi e improvvise aperture sul Mar Ionio. Un paesaggio che non si limita a fare da sfondo, ma diventa parte integrante dell’esperienza. Come già nella prima edizione, Puglia by UTMB conferma la sua vocazione: essere un racconto in movimento, dove sport, territorio e cultura si intrecciano in modo autentico.
© Riccardo Cabella
Cinque le distanze in programma. La prova clou è SDM I Sassi di Matera da 144 chilometri per 3800 metri D+ che parte da Matera e conduce fino al mare. Seguono in ordine di grandezza la tecnica e spettacolare LMT (Le Maioliche di Laterza) da 85 chilometri e 2000 metri D+ che si snoda le grandi gravine e CUT Castellaneta Underground Trail da 50 chilometri (1000 metri D+) che propone un trail immersivo tra macchia mediterranea e paesaggi rupestri. Più veloce e accessibile delle due prove long distance, GRT Ginosa Rivolta Trail propone una traccia da 35 chilometri (con dislivello positivo limitato a 350 metri) che alterna ritmo e scorci panoramici tra sterrati e canyon. Prova d'ingresso è CVT Costa Verde Trail da dieci chilometri, un concentrato di bellezza intorno alla spiaggia di Castellaneta tra il verde della sua secolare pineta e la sabbia dorata.
© Alberto Di Guida
Le iscrizioni aprono martedì 5 maggio 2026 alle ore 11.00 con una finestra in anteprima dedicata agli atleti in possesso di UTMB Index valido, che potranno accedere a condizioni vantaggiose per le prime quarantotto ore. Da giovedì 7 maggio (sempre alle ore 11.00) le iscrizioni saranno aperte a tutti. Un doppio momento che segna, come sempre nel circuito UTMB, l’inizio del viaggio: dalla scelta della gara fino al traguardo sul mare.
© Alberto Di Guida
Puglia by UTMB non è solo trailrunning. È un’immersione totale in un territorio che si lascia scoprire lentamente, tra natura, comunità e tradizioni. Correre qui significa attraversare un Sud autentico, fatto di accoglienza discreta, sapori intensi e paesaggi che cambiano luce a ogni ora del giorno. Significa vivere un’esperienza multisensoriale, dove ogni dettaglio - dal terreno sotto i piedi al vento tra le gravine - contribuisce a costruire il ricordo.
© Alberto Di Guida
Con il ritorno dell’edizione 2026, il circuito UTMB rafforza la sua presenza in Italia, confermando il valore di un Paese capace di offrire scenari unici, dal cuore delle Alpi fino alle coste del Mediterraneo. E proprio qui il trail trova una nuova voce: più luminosa, più essenziale, più vicina alla terra.
© Luigi Leaci