Puglia Terra delle Gravine by UTMB: campagna iscrizioni al via

Cinque le distanze in programma. La prova clou è SDM I Sassi di Matera da 144 chilometri per 3800 metri D+ che parte da Matera e conduce fino al mare. Seguono in ordine di grandezza la tecnica e spettacolare LMT (Le Maioliche di Laterza) da 85 chilometri e 2000 metri D+ che si snoda le grandi gravine e CUT Castellaneta Underground Trail da 50 chilometri (1000 metri D+) che propone un trail immersivo tra macchia mediterranea e paesaggi rupestri. Più veloce e accessibile delle due prove long distance, GRT Ginosa Rivolta Trail propone una traccia da 35 chilometri (con dislivello positivo limitato a 350 metri) che alterna ritmo e scorci panoramici tra sterrati e canyon. Prova d'ingresso è CVT Costa Verde Trail da dieci chilometri, un concentrato di bellezza intorno alla spiaggia di Castellaneta tra il verde della sua secolare pineta e la sabbia dorata.