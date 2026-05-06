CRAZY SKyrunning Italy Cup al giro di boa: Ugazio e Basso puntano al vertice

Scattata ad inizio primavera con la Sky del Canto di Carvico (Bergamo) e proseguita poi con Villacidro Skyrace in Sardegna e con il Trail dei Corni di Vabrona (Como) e la Skyrace di Monte San Giorgio di Piossasco (Torino), CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky ha raggiunto e doppiato la boa di metà stagione venerdì 1. maggio sulle Prealpi del Triangolo Lariano con la ventesima edizione del Trofeo Dario e Willy. Organizzata da ASD OSA Valmadrera - sodalizio che quest'anno celebra il settantacinquesimo anniversario della propria fondazione - ha visto quattrocento atleti sfidarsi e mettersi alla prova lungo il collaudato e selettivo anello da 25 chilometri e duemila metri sul le montagne del Triangolo Lariano (tre salite e altrettante discese), con partenza e arrivo dall'ormai mitico "pratone" del lungolago di Parè. In termini di successo finale, si potrebbe parlare di... V per vittoria, o meglio V come Valmadrera e Valbrona. Sì perché sul gradino più alto del podio il quinto dei dieci appuntamenti del circuito sancito dalla Federazione Italiana Skyrunning (FISky) ha riproposto Marcello Ugazio e Cecilia Basso, vale a dire gli stessi vincitori del precedente appuntamento: il Trail dei Corni di domenica 12 aprile a Valbrona appunto, proprio al centro del triangolo montuoso delimitato ad ovest e ad est dai due rami del Lario e chiuso a sud dai laghi prealpini e dalle ben più dolci alture della Brianza. Un teatro d'operazione evidentemente gradito al polivalente skyrunner piemontese e alla sua corregionale, visto che Valmadrera e Valbrona distano tra di loro meno di una manciata di chilometri e che per un breve tratto Trofeo D&W e Trail dei Corni si toccano e addirittura "calcano" gli stessi sentieri. L'edizione del ventennale del Trofeo Dario&Willy si è distinta anche per la massiccia partecipazione giovanile, con oltre cento giovanissimi al via nella prova loro dedicata: una importante conferma della vitalità del movimento.