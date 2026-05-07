Anne Hathaway, da tifosa Arsenal a idolo dei tifosi Gunners: ecco perché

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L'incredibile coincidenza che riguarda 'Il diavolo veste Prada'
Tra i tanti tifosi dell’Arsenal che hanno esultato per l’ingresso in finale di Champions League della loro squadra del cuore c’è sicuramente anche Anne Hathaway. L’attrice, americana nata a Brooklyn, non ha mai nascosto il suo tifo per la squadra del nord di Londra, al punto che ha sfilato sul red carpet del film Il diavolo veste Prada 2 con una maglia dell’Arsenal appoggiata sulle spalle…
E proprio grazie a quel film, l’attrice è diventata anche un idolo dei tifosi dei Gunners per via di una coincidenza che ha dell’incredibile: l’Arsenal ha infatti giocato l’unica finale della sua storia nel 2006, quando uscì il primo capitolo del successo di David Frankel, e giocherà la seconda contro il Psg nel 2026, proprio nell’anno di uscita de “Il diavolo veste Prada 2”.