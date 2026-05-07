Anne Hathaway, da tifosa Arsenal a idolo dei tifosi Gunners: ecco perché

E proprio grazie a quel film, l’attrice è diventata anche un idolo dei tifosi dei Gunners per via di una coincidenza che ha dell’incredibile: l’Arsenal ha infatti giocato l’unica finale della sua storia nel 2006, quando uscì il primo capitolo del successo di David Frankel, e giocherà la seconda contro il Psg nel 2026, proprio nell’anno di uscita de “Il diavolo veste Prada 2”.