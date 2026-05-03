Valzurio Trail: Brasi e Lamberti fanno la differenza in Val Seriana



In gara donne pronostico blindato da Giulia Lamberti, che ha completato l'uno-due by La Recastello aperto tra gli uomini da Brasi. Per la trailrunner di Clusone vittoria sui sentieri di casa in due ore, 40 minuti e 56 secondi, riscontro cronometrico che le ha permesso di scalare fino alla ventiduesima casella una classifica assoluta da 218 finishers. Lamberti è stata raggiunta sui due restanti gradini del podio da Silvia Zanchi (Elle Erre ASD), seconda con un ritardo di due minuti e 37 secondi (ventiseiesima M/F) e da Arianna Mariani dei Runners Bergamo che ha chiuso terza in due ore, 53minuti e 28 secondi (quarantaduesima). Top five nell'ordine per Daniela Busnelli (ASD Pegarun Pegacross) e per la runner indipendente Ester Maffeis.