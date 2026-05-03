Valzurio Trail: Brasi e Lamberti fanno la differenza in Val Seriana

© Marco Pendezza/DR Fotografia
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La Recastello a... punteggio pieno all'ombra della Presolanadi Stefano Gatti
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Non c'è che dire: Iacopo Brasi e Giulia Lamberti sono una coppia (vincente)... di fatto sui sentieri di La Valzurio Trail, in un ramo laterale della Val Seriana che punta dritto verso il Pizzo della Presolana, la regina delle Prealpi Orobie della provincia di Bergamo. Entrambi portacolori di La Recastello Radici Group, il toprunner di Rovetta e la sua collega di Clusone sono entrambi alla terza affermazione in quello che rappresenta il terzo dei dodici appuntamenti del ricco calendario 2026 di Fly-Up Sport di Mario Poletti e insieme avevano vinto nella Valle Azzurra tre anni fa, in quella occasione aggiungendo al podio alto il record del percorso.
© Diego De Giorgi/DR Fotografia
Valido anche come quinta tappa del circuito Orobie Mountain Run, l'evento che ha avuto per suggestiva sede di partenza e arrivo il borgo di Nasolino prevedeva quest'anno una nuova variante di percorso - molto apprezzata dagli atleti in gara - che allungava la traccia-gara di circa settecento metri, rendendola ancora più panoramica.
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Si è iscritto all’ultimo momento, è arrivato e ha bruciato tutti. Strategia oppure una decisione presa davvero il giorno precedente rispetto alla competizione? Nessuna strategia, in verità. Iacopo Brasi da Rovetta (BG) è un coach di primo livello: tra i suoi "clienti" ci sono degli atleti più veloci al mondo - ad esempio il fortissimo ugandese Jacob Kiplimo - e seguire l’elite mondiale della corsa non gli permette di programmare le proprie gare come vorrebbe. Nonostante questo, Brasi ha fatto la differenza sui suoi avversari, imponendosi per distacco.
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Fedelissimo del neroverde La Recastello, Iacopo ha completato la missione vittoria in due ore, nove minuti e 49 secondi. Alle spalle del vincitore, due aquile Pegarun, la corazzata trail guidata come sempre sul campo dal suo presidente Giorgio Pesenti: Stefano Rota è salito sul secondo gradino del podio con un ritardo di quattro minuti e 22 secondi, seguito dal compagno di squadra Paolo Poli, che ha sigillato il podio chiudendo l'anello di gara in due ore, 16 minuti e 38 secondi. Ai piedi del podio stesso Carlo Curnis (Elle Erre ASD), mentre Leonardo Zanotti (Team Gaaren #Beahero) ha completato la top five.
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In gara donne pronostico blindato da Giulia Lamberti, che ha completato l'uno-due by La Recastello aperto tra gli uomini da Brasi. Per la trailrunner di Clusone vittoria sui sentieri di casa in due ore, 40 minuti e 56 secondi, riscontro cronometrico che le ha permesso di scalare fino alla ventiduesima casella una classifica assoluta da 218 finishers. Lamberti è stata raggiunta sui due restanti gradini del podio da Silvia Zanchi (Elle Erre ASD), seconda con un ritardo di due minuti e 37 secondi (ventiseiesima M/F) e da Arianna Mariani dei Runners Bergamo che ha chiuso terza in due ore, 53minuti e 28 secondi (quarantaduesima). Top five nell'ordine per Daniela Busnelli (ASD Pegarun Pegacross) e per la runner indipendente Ester Maffeis.
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CLASSIFICA MASCHILE
1. Iacopo Brasi (ASD La Recastello) 02:09:49
2. Stefano Rota (Pegarun Team) 02:14:11
3. Paolo Poli (Pegarun Team) 02:16:38
4. Carlo Curnis (Elle Erre ASD) 02:20:31
5. Leonardo Zanotti (Team Gaaren #Beahero) 02:21:53
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CLASSIFICA FEMMINILE
1. Giulia Lamberti (La Recastello) 02:40:46
2. Silvia Zanchi (Elle Erre ASD) 02:43:33
3. Arianna Mariani (Runners Bergamo) 02:53:28
4. Daniela Busnelli (ASD Pegarun Pegacross) 02:55:37
5. Ester Maffeis 02:59:04