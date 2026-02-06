Golden Trail World Series: ecco il calendario e tutte le novità 2026
Il circuito si svilupperà su tre continenti e otto Paesi, introducendo novità regolamentari e un montepremi ancora più riccodi Stefano Gatti
Giunte alla loro nona stagone, le Golden Trail World Series (GTWS) svelano ufficialmente il calendario 2026. Da maggio ad ottobre il circuito attraverserà tre continenti e otto Paesi, con l’introduzione di tre nuove sedi e una prima visita in due Paesi finora inediti. Con un calendario che combina nuove e promettenti prove con alcune delle gare più storiche del trailrunning, la stagione 2026 stabilisce un nuovo punto di riferimento per la disciplina. Si distinguerà per un montepremi in aumento, importanti evoluzioni sportive, la prosecuzione dell’innovazione sul fronte delle trasmissioni, nonché un’offerta di contenuti rafforzata in diretta, digitale e on demand sui canali GTWS e sulle piattaforme WBD (HBO Max, Eurosport, discovery+ e TNT Sports), senza dimenticare un’ampia esposizione internazionale grazie a una solida rete globale di broadcaster partner.
La stagione 2025 ha segnato un anno da record per le GTWS, con oltre 9300 atleti di 63 nazionalità al via delle gare, insieme a una copertura televisiva e digitale senza precedenti che ha confermato la crescente portata globale del campionato. Elhousine Elazzaoui (Marocco - Team Nnormal) e Madalina Florea (Romania - Team Scott) sono stati incoronati campioni nel 2025 e torneranno nel 2026 per difendere i loro titoli.
La stagione GTWS prenderà il via in modo spettacolare domenica 17 maggio con la mitica Zegama-Aizkorri (Spagna). Considerata la maratona di montagna più iconica al mondo, la gara celebra quest’anno il suo venticinquesimo anniversario e riporta ancora una volta il piccolo villaggio basco di Zegama al centro dell’attenzione internazionale del trailrunning. Il percorso attraversa quattro delle vette più alte dei Paesi Baschi, ma è soprattutto la sua atmosfera incomparabile a fare la differenza, con migliaia di tifosi appassionati lungo il tracciato che spingono gli atleti in sezioni leggendarie come l’iconica salita a Sancti Spiritu. Una settimana più tardi, domenica 24 maggio, il circuito si sposterà nella Valle di Ledro (Italia) per la seconda prova della stagione. Dopo aver ospitato la Grand Finale 2025, Ledro Sky Trentino torna nel calendario GTWS con un tracciato impegnativo e altamente tecnico, caratterizzato da salite e discese incessanti tra Cima Parì, Cima Sclapa e Cima d’Oro. Situato in un’area riconosciuta dall’UNESCO per il suo eccezionale valore ambientale, il percorso offre scenari spettacolari, includendo anche passaggi attraverso antiche trincee della Prima Guerra Mondiale.
Dopo il primo blocco europeo, le GTWS si recheranno per la prima volta in Canada domenica 5 luglio, con il Quebec Mega Trail. La gara canadese propone uno spettacolare anello di 30 chilometri attorno al Mont-Sainte-Anne e farà il suo debutto nel circuito internazionale dopo aver fatto parte delle Golden Trail National Series (GTNS) tra il 2021 e il 2023. Organizzato sulla rete di sentieri più frequentata del Quebec, il Mega Trail offre un percorso leggendario che ha contribuito a plasmare la storia del trailrunning canadese, affermando con forza la Côte-de-Beaupré come epicentro della disciplina nel paese. Rinomato per la sua eccezionale varietà di terreni, il tracciato alterna sezioni tecniche, discese impegnative, creste esposte e single track scorrevoli, rendendo la regione un vero paradiso per gli appassionati di sport outdoor. Dopo questa prima tappa canadese, le GTWS torneranno in Europa sabato 1. agosto in occasione di Salomon Pitz Alpine Glacier Trail (Austria). Inserita nel calendario a partire dalla scorsa stagione, la prova si è rapidamente affermata come un gioiello ancora poco conosciuto, incastonato negli scenari spettacolari del Tirolo austriaco. Tra le sfide più alpine e in alta quota della stagione, il percorso combina creste esposte e sezioni tecniche particolarmente impegnative nella discesa verso valle.
Pochi giorni più tardi, il circuito attraverserà il confine per una delle gare più attese del calendario internazionale del trailrunning: la leggendaria Sierre-Zinal (Svizzera) di sabato 8 agosto, unica prova sempre presente nel calendario GTWS fin dalla sua nascita. La "corsa dei cinque 4000” è ampiamente considerata una delle gare di trail più prestigiose e combattute al mondo. Ogni anno riunisce atleti provenienti da discipline diverse (corsa in montagna, trail e skyrunning). Uno dei temi principali motivi di interesse è rappresentato dalla caccia al record del percorso, attualmente detenuto da Kilian Jornet (2:25:34 nel 2024) e da Maude Mathys (2:49:20 nel 2019).
Le GTWS proseguiranno il loro cammino in Asia, una regione chiave del campionato, che sta vivendo una crescita esponenziale sia in termini di partecipazione sia di interesse per il trailrunning. E se nel recente passato le prove in Estremo Oriente aprivano il calendario, ora succede esattamente l'opposto. La stagione si concluderà con un decisivo blocco asiatico di tre gare, con una nuova prova in Giappone e una prima assoluta in Corea del Sud, Paese che ospiterà la Grand Finale. Questo triplice appuntamento asiatico prenderà il via domenica 20 settembre dal Giappone con il Myoko Trail. Il Paese del Sol Levante torna in calendario con una gara completamente nuova, organizzata attorno alla stazione sciistica di Suginohara: una delle destinazioni invernali più rinomate del paese. Circondata da natura e montagne, l’area è dominata dalla catena del Myoko, uno dei cento massicci montuosi più celebri del Giappone. Il tracciato si apre con una salita impegnativa nelle maestose montagne di Myoko, seguita da una discesa ripida che regala viste panoramiche sull’intera regione, incluso il lago Nojiri. Dopo il passaggio nell’area di partenza e arrivo, la traccia di gara punta verso la vicina stazione sciistica di Ikenodaira per affrontare una seconda, dura ascesa nel massiccio del Myoko, prima di una discesa finale particolarmente ripida. Una settimana più tardi, le GTWS torneranno in uno dei loro scenari più spettacolari: la Grande Muraglia Cinese. Domenica 27 settembre Jinshanling Great Wall Trail Race si disputerà nuovamente su una delle Sette Meraviglie del mondo moderno. Il suo debutto nel 2025 aveva regalato immagini indimenticabili di atleti impegnati sulle ripide e irregolari scalinate della Muraglia, fondendo il ricchissimo patrimonio storico e culturale della Cina con lo spettacolo moderno del trailrunning elite. Questa gara rappresenterà l’ultima grande opportunità per gli atleti di conquistare punti preziosi in vista della Grand Finale.
Per chiudere la stagione infatti il circuito farà per la prima volta tappa in Corea del Sud per la Grand Finale al Muju Trail. Inserito nel cuore della candidatura della Corea per i Giochi Olimpici estivi del 2036, il percorso alterna creste, forti pendenze e sentieri altamente tecnici attraverso foreste di conifere e terreni rocciosi, passando accanto ad antichi templi buddhisti e paesaggi che riflettono il carattere più autentico del paese. La Grand Finale delle GTWS 2026 si svolgerà nelle giornate di sabato 24 ottobre (gara femminile) e domenica 25 ottobre (gara maschile) e consisterà in un’unica prova decisiva, nella quale gli atleti potranno conquistare fino a 300 punti. La Grand Finale del Muju Trail riunirà i primi 30 uomini e le prime 30 donne della classifica generale. Inoltre, i vincitori delle Golden Trail National Series (GTNS) otterranno un ambitissimo Golden Ticket, che garantirà loro l’accesso diretto alla Grand Finale in Corea del Sud. Cina, Australia, Francia, Italia, Polonia, Spagna e Repubblica Ceca hanno già annunciato le gare in cui verranno assegnati questi Golden Ticket.
Calendario a parte, le Golden Trail Series introducono una serie di sviluppi di rilievo pensati per rafforzare ulteriormente il campionato come competizione moderna e globale, pienamente ottimizzata per la trasmissione e allineata ai più alti standard del trailrunning al suo massimo livello. Il montepremi conoscerà un aumento significativo a tutti i livelli della competizione nel 2026, con una crescita del 45% rispetto al 2025, portando il prize money totale a 435mila euro, 30mila dei quali saranno assegnati ai vincitori delle classifiche generali maschile e femminile. La posta in gioco si alza non solo sul piano finanziario, ma anche su quello sportivo. Il campionato introdurrà una nuova dimensione strategica della prestazione attraverso segmenti in salita, in discesa e sprint, ciascuno dei quali assegnerà punti bonus validi per la classifica generale. Questa innovazione è pensata per intensificare la competizione in gara, incentivare strategie di corsa più tattiche e migliorare ulteriormente l’esperienza di visione dal vivo e in trasmissione. Un’altra evoluzione di grande rilievo, e una prima nella storia del circuito, sarà l’introduzione di una classifica a squadre. Questa graduatoria verrà calcolata sulla base dei punti ottenuti dai due migliori uomini e dalle due migliori donne della stessa squadra in ogni gara, aggiungendo una nuova dimensione collettiva e strategica alla serie. Parallelamente, con l’obiettivo di garantire l’integrità sportiva, le GTWS rafforzano in modo significativo il proprio programma antidoping, tra l'altro attraverso un numero maggiore di controlli in ogni evento, oltre a un potenziamento dei test fuori competizione durante l’intera stagione.
CALENDARIO GTWS 2026
17 maggio: Zegama – Aizkorri (Spagna) 42 km/+2736 m
24 maggio:Ledro Sky Trentino (Italia) 21,5 km/+1777 m
05 luglio: Quebec Mega Trail (Canada) 32 km/+1450 m
01 agosto: Salomon Pitz Alpine Glacier Trail (Austria) 23,5 km/+1 700 m
08 agosto: Sierre-Zinal (Svizzera) 31 km/+2200 m
20 settembre: Myoko Trail (Giappone) 23,5 km/+1 783 m
27 settembre: Jinshanling Great Wall Trail Race (Cina) 24 km/+1893 m
24–25 ottobre:Muju Trail - Grand Finale (Corea del Sud)26 km/ +2122 m
