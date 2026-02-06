Golden Trail World Series: ecco il calendario e tutte le novità 2026

Le GTWS proseguiranno il loro cammino in Asia, una regione chiave del campionato, che sta vivendo una crescita esponenziale sia in termini di partecipazione sia di interesse per il trailrunning. E se nel recente passato le prove in Estremo Oriente aprivano il calendario, ora succede esattamente l'opposto. La stagione si concluderà con un decisivo blocco asiatico di tre gare, con una nuova prova in Giappone e una prima assoluta in Corea del Sud, Paese che ospiterà la Grand Finale. Questo triplice appuntamento asiatico prenderà il via domenica 20 settembre dal Giappone con il Myoko Trail. Il Paese del Sol Levante torna in calendario con una gara completamente nuova, organizzata attorno alla stazione sciistica di Suginohara: una delle destinazioni invernali più rinomate del paese. Circondata da natura e montagne, l’area è dominata dalla catena del Myoko, uno dei cento massicci montuosi più celebri del Giappone. Il tracciato si apre con una salita impegnativa nelle maestose montagne di Myoko, seguita da una discesa ripida che regala viste panoramiche sull’intera regione, incluso il lago Nojiri. Dopo il passaggio nell’area di partenza e arrivo, la traccia di gara punta verso la vicina stazione sciistica di Ikenodaira per affrontare una seconda, dura ascesa nel massiccio del Myoko, prima di una discesa finale particolarmente ripida. Una settimana più tardi, le GTWS torneranno in uno dei loro scenari più spettacolari: la Grande Muraglia Cinese. Domenica 27 settembre Jinshanling Great Wall Trail Race si disputerà nuovamente su una delle Sette Meraviglie del mondo moderno. Il suo debutto nel 2025 aveva regalato immagini indimenticabili di atleti impegnati sulle ripide e irregolari scalinate della Muraglia, fondendo il ricchissimo patrimonio storico e culturale della Cina con lo spettacolo moderno del trailrunning elite. Questa gara rappresenterà l’ultima grande opportunità per gli atleti di conquistare punti preziosi in vista della Grand Finale.