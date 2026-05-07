Il Venezia fa sul serio: Drake porta nuovi soci, Francesca Bodie primo presidente donna

Francesca Bodie è stata nominata Presidente del Venezia. Bodie è una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi. È stata tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello Sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo.