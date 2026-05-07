Il Venezia fa sul serio: Drake porta nuovi soci, Francesca Bodie primo presidente donna

Il ritorno del Venezia: 11 mesi dopo Stroppa fa ancora festa a La Spezia e scoppia la festa
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Il Venezia FC ha annunciato oggi "di aver concluso un importante investimento di minoranza da parte di un veicolo di investimento guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie, due dei professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. L'investimento rientra in una raccolta fondi da 100 milioni di euro condotta dal Comitato Operativo del Venezia nel corso del 2025-26, volta a rafforzare la stabilità finanziaria del Club e a sostenere le sue ambizioni di competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.
Tim Leiweke è stato nominato Co-Presidente del Comitato Operativo del Venezia insieme a Rob Hamwee. Leiweke è riconosciuto come una delle figure più influenti nel mondo dello sport a livello globale, avendo guidato diverse squadre alla conquista di numerosi titoli nella Major League Soccer (MLS), nella National Basketball Association (NBA) e nella National Hockey League (NHL), oltre ad aver avviato lo sviluppo di alcuni degli impianti sportivi e di spettacolo di maggior successo al mondo.
Francesca Bodie è stata nominata Presidente del Venezia. Bodie è una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi. È stata tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello Sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo.
Leiweke e Bodie sono stati introdotti al Venezia dal noto musicista e comproprietario, Aubrey 'Drake' Graham, che ha lavorato con loro alla Maple Leaf Sports and Entertainment, proprietaria dei Toronto Raptors, del Toronto FC e dei Toronto Maple Leafs".
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