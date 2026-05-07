Inchiesta arbitri, il pm Ascione indaga su un presunto incontro tra Rocchi e Schenone

L'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Milano, nell'inchiesta sul sistema arbitrale, è che all'ormai noto incontro "presso lo stadio San Siro" del 2 aprile 2025 per una presunta "combine" su due designazioni arbitrali, contestate all'ormai ex designatore Gianluca Rocchi indagato e autosospeso, avrebbe preso parte anche Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, il quale non risulta indagato e dovrebbe essere ascoltato domani dai magistrati e dalla Gdf. Lo scrive l'Ansa.