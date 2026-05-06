Domobianca Vertical Race: parterre de rois all'inseguimento dei record di Thedy e Mathys

A poco più di due settimane dall'evento che scatta da Alpe Lusentino, il numero di iscrizioni è già elevato e cresce l’attesa per una sfida che si preannuncia una delle più spettacolari di sempre. Nel mirino degli atleti ci sono i record del percorso: quello maschile appartiene al fortissimo verticalista valdostano Daniel Thedy (27 minuti e 34 secondi), mentre quello femminile da 31 minuti e 45 secondi porta la firma dell'esperta campionessa elvetica Maude Mathys. Entrambi hanno stabilito il primato in occasione della loro vittoria un anno fa, nella quinta edizione dell'evento.