SKYRUNNING

Domobianca Vertical Race: parterre de rois all'inseguimento dei record di Thedy e Mathys

Campagna iscrizioni in pieno svolgimento sul portale specializzato Wedosport per l'evento ossolano 

di Stefano Gatti
06 Mag 2026 - 15:02
© Luciano Campani

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Appuntamento nel tardo pomeriggio di sabato 23 maggio a Domodossola per la sesta edizione di Domobianca Vertical Race, il prestigioso evento only-up che porterà gli atleti lungo uno spettacolare tracciato di tre chilometri e mezzo per 800 metri di dislivello positivo dalla base delle piste del comprensorio di Domobianca365 fino ai 1948 metri della vetta del Moncucco. Anche quest’anno la gara ossolana (ritrovo dalle 14.30, segnale di partenza via alle 17.30) sarà tappa di Skyrunner Italy Series, circuito ufficiale sancito da ISF (International Skyrunning Federation) sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning (FISky), confermandosi quindi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale e internazionale. Un palcoscenico d’eccellenza che richiamerà al via i migliori specialisti della disciplina insieme a numerosi appassionati pronti a mettersi alla prova nella versione "estiva" dell'evento, la Domobianca Skialp Vertical Race, la cui più recente edizione risale alla fine dello scorso mese di gennaio.

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© Luciano Campani

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A poco più di due settimane dall'evento che scatta da Alpe Lusentino, il numero di iscrizioni è già elevato e cresce l’attesa per una sfida che si preannuncia una delle più spettacolari di sempre. Nel mirino degli atleti ci sono i record del percorso: quello maschile appartiene al fortissimo verticalista valdostano Daniel Thedy (27 minuti e 34 secondi), mentre quello femminile da 31 minuti e 45 secondi porta la firma dell'esperta campionessa elvetica Maude Mathys. Entrambi hanno stabilito il primato in occasione della loro vittoria un anno fa, nella quinta edizione dell'evento.

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Grande spettacolo atteso tra gli uomini, con il ritorno a Domobianca365 del fortissimo atleta elvetico Roberto Delorenzi (Team Brooks Running), determinato a riconquistare il record del percorso, ma chiamato a confrontarsi con il detentore attuale Daniel Thedy (Team Kailas Fuga) e con un parterre di altissimo livello che include il britannico Jake Collier (Team Brooks Running), il beniamino di casa Marcello Ugazio (Team Scott Running) reduce da una straordinaria prima parte di stagione, Andrea Rostan del Team La Sportiva (piemontese come Ugazio), gli altri due portacolori del Team Kailas Fuga Cristian Minoggio e William Boffelli e per finire lo sloveno Rok Bratina del Team Aldo Moro Paluzza.

© Luciano Campani

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Il livello dei partecipanti sarà altissimo. In campo femminile spiccano nomi di assoluto prestigio internazionale: le elvetiche Vicky Kreuzer (Team CRAZY) e Paola Stampanoni (Pini Mountain Running) le quotatissime Italiane Vivien Bonzi (Team Brooks Running), Anna Hofer (Team SCARPA) e Benedetta Broggi (Team Fuga Mountain Club), la francese Christel Dewalle (Team AD Pro-pose), la britannica Scout Adkin (Team HOKA Europe) e la greca Dimitra Theocaris. Ds segnalare il ritorno a Domodossola della elvetica Corina Sommer, vincitrice della Oman Desert e della Marathon de Sables. 

La campagna iscrizioni online chiude venerdì 22 maggio sul portale https://www.wedosport.net, con possibilità di registrarsi anche il giorno dell’evento presso l’ufficio gara, dalle ore 13.30 alle 16.30, quindi fino a sessanta minuti dal semaforo verde. Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina web ufficiale dell’evento https://www.domobiancaverticalrace.it.

© Luciano Campani

© Luciano Campani

 
L’evento sarà arricchito da momenti di grande significato. Torna infatti il Trofeo dedicato alla memoria del Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana Alessio Ghersi, destinato al primo atleta ossolano in classifica. Prevista inoltre la partecipazione a sorpresa di un team “speciale” che prenderà il via alla competizione in suo ricordo. Alle ore 16. 00 prenderà il via la camminata non competitiva aperta a tutti, che condurrà i partecipanti fino al laghetto di Casalavera per sostenere gli atleti lungo il percorso. Non solo gli atleti, anche il pubblico sarà protagonista dell’evento con un’iniziativa dedicata. Gli spettatori presenti sulla cresta del Moncucco riceveranno un numero che darà accesso all’estrazione finale, con in palio un esclusivo Heli-tour per cinque persone con l’elicottero di Eliossola.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’entusiasmo che sta accompagnando la marcia di avvicinamento a questa sesta edizione. La presenza di atleti di livello internazionale rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità per tutta la Val d’Ossola, valorizzando il territorio e il lavoro svolto in questi anni dal nostro team”. (Ivan Svilpo - comitato organizzatore) 

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