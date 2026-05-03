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© Marco Pendezza/DR Fotografia
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TRAILRUNNING

Valzurio Trail: Brasi e Lamberti fanno la differenza in Val Seriana

La Recastello a... punteggio pieno all'ombra della Presolana

03 Mag 2026 - 17:03
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Non c'è che dire: Iacopo Brasi e Giulia Lamberti sono una coppia (vincente)... di fatto sui sentieri di La Valzurio Trail, in un ramo laterale della Val Seriana che punta dritto verso il Pizzo della Presolana, la regina delle Prealpi Orobie della provincia di Bergamo. Entrambi portacolori di La Recastello Radici Group, il toprunner di Rovetta e la sua collega di Clusone sono entrambi alla terza affermazione in quello che rappresenta il terzo dei dodici appuntamenti del ricco calendario 2026 di Fly-Up Sport di Mario Poletti e insieme avevano vinto nella Valle Azzurra tre anni fa, in quella occasione aggiungendo al podio alto il record del percorso.

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