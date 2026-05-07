Atalanta: con il Milan niente doppio centravanti, ballottaggio Krstovic-Scamacca

07 Mag 2026 - 14:01
Scamacca e Krstovic © Getty Images

Scamacca e Krstovic © Getty Images

In vista del Milan, l'Atalanta di Raffaele Palladino si prepara a rinunciare al doppio centravanti, formula poi rivista nel secondo tempo col Genoa, per tornare ai due trequartisti dietro Krstovic o Scamacca. Raspadori, sostituto sabato scorso proprio del romano, affiancherà De Ketelaere tra le linee dietro a una sola punta centrale.  Per attaccare costantemente a quattro contro la difesa a tre rossonera, comunque, è prevista la conferma a sinistra a tutta fascia di un esterno di attitudini offensive come Zalewski, col più difensivo Zappacosta a destra.  In difesa e in mediana le altre possibili varianti, con Kolasinac in predicato di tornare dal 1' per Ahanor da centrale sinistro e Pasalic al posto di De Roon accanto a Ederson. A Zingonia sono in calendario due ulteriori sedute, al pomeriggio, prima del posticipo serale di domenica.

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