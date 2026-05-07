Tennis, Berrettini subito ko a Roma: Popyrin si impone 6-2; 6-3

"Le sensazioni ora sono quelle di tristezza e delusione, ma è giusto così. È giusto per un paio di sere andare a dormire con i pensieri, altrimenti vorrebbe dire che non mi interessa più nulla e non è così". Lo ha detto Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo il ko al primo turno degli Internazionali. "Sappiamo che la prima gara di un torneo è sempre difficile, soprattutto qui a Roma dove si nascondono tante insidie - ha aggiunto -. Il rammarico è non essermi riuscito a godere l'atmosfera, ma non mi colpevolizzo. E stata solo una brutta giornata". E poi ancora: "Oggi non sono riuscito a gestire emozioni, insidie e il mio avversario. Il livello del tennis ne ha risentito, peccato perché in riscaldamento e in allenamento mi ero sentito bene". Parlando poi dei prossimi appuntamenti ha spiegato: "Pensare ai prossimi tornei ora è difficile, adesso è giusto stare nella tristezza e nel dispiacere di quello che è successo. Va fatta chiarezza e capire quale sarà il mio programma per poi ripartire".