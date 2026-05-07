Tennis

Tennis, Berrettini subito ko a Roma: Popyrin si impone 6-2; 6-3

Prestazione opaca del tennista romano che cade al primo turno del torneo di casa: va avanti l'australiano

07 Mag 2026 - 13:22
© IPA

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Non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli Internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popyrin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chances di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2, 6-3, dopo 1h29' di gioco. Avanza dunque Popyrin, che sfiderà Mensik nel prossimo turno.

La partita

 Gli Internazionali d'Italia si rivelano sfortunati per Matteo Berrettini, che sperava di iniziare la sua riscossa proprio dal torneo casalingo. Il tennista italiano esce infatti subito di scena, non riuscendo a passare il primo turno: Popyrin lo sconfigge col punteggio di 6-2, 6-3. Sarà dunque l'australiano a sfidare Mensik nel secondo round, dopo aver controllato il match per buona parte della sfida. L'equilibrio è stato infatti spezzato nel sesto game, dov'è arrivato il break dell'australiano: nulla da fare per Berrettini, poco solido nella prima di servizio e inefficace nella seconda (38% nel primo set), con l'azzurro che è stato travolto per 6-2 in 38 minuti. Non molto diverso il secondo e decisivo parziale, che ha vissuto il medesimo epilogo: break di Popyrin e inseguimento di Berrettini, incapace di difendersi o aggredire l'avversario. Dopo un sussulto d'orgoglio e i vantaggi nel nono gioco, ecco la parola fine e il 6-3: sconfitta in due set dunque per Matteo, ko dopo 1h29' di gioco.

Berrettini: "Non mi colpevolizzo, solo una brutta giornata"

 "Le sensazioni ora sono quelle di tristezza e delusione, ma è giusto così. È giusto per un paio di sere andare a dormire con i pensieri, altrimenti vorrebbe dire che non mi interessa più nulla e non è così". Lo ha detto Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo il ko al primo turno degli Internazionali. "Sappiamo che la prima gara di un torneo è sempre difficile, soprattutto qui a Roma dove si nascondono tante insidie - ha aggiunto -. Il rammarico è non essermi riuscito a godere l'atmosfera, ma non mi colpevolizzo. E stata solo una brutta giornata". E poi ancora: "Oggi non sono riuscito a gestire emozioni, insidie e il mio avversario. Il livello del tennis ne ha risentito, peccato perché in riscaldamento e in allenamento mi ero sentito bene". Parlando poi dei prossimi appuntamenti ha spiegato: "Pensare ai prossimi tornei ora è difficile, adesso è giusto stare nella tristezza e nel dispiacere di quello che è successo. Va fatta chiarezza e capire quale sarà il mio programma per poi ripartire".

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