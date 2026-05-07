Wings for Life World Run 2026: anche l'Italia pronta a correre per la ricerca
Domenica si corre alle ore 13 in contemporanea in tutto il mondo e in streaming su Sportmediaset.it. Iscrizioni ancora aperte
© Alessandro Dealberto / Red Bull Content Pool
Mancano pochi giorni alla Wings for Life World Run 2026, che prenderà il via in diverse località del globo. Migliaia di partecipanti cercheranno di battere il record dell’evento, confermandolo come la corsa più grande e inclusiva al mondo. L’appuntamento è per domenica 10 maggio alle ore 13 (11:00 UTC), quando runner, camminatori e persone su sedia a rotelle partiranno simultaneamente in tutto il mondo per un unico obiettivo: sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.
Come sempre, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni sarà infatti destinato a finanziare progetti scientifici e studi clinici. Dal 2014 a oggi, l’evento ha coinvolto oltre 1,8 milioni di partecipanti e raccolto più di 60 milioni di euro, contribuendo concretamente al progresso della ricerca di una cura per le lesioni spinali.
A partire dalle ore 12:30, inizierà il warm-up e 15 minuti prima della partenza, in contemporanea mondiale, avrà il via la diretta internazionale dell’evento visibile in streaming sul sito Sportmediaset.it, con il commento di Lorenzo Pinciroli (meglio conosciuto come @aigscream) e del creator Emanuele Mauri, noto come @Ematoshi e arricchito dal contributo di ambassador, atleti e ospiti speciali presenti a Milano. L’evento sarà trasmesso anche su Red Bull TV con un commento in inglese.
Ad accompagnare i partecipanti nell’esperienza della corsa globale saranno le voci ufficiali italiane dell’App Wings for Life World Run (disponibile per IOS e Android): Francesca Biella, content creator capace di coinvolgere e motivare con autenticità ed energia, e Marco Tomasin, youtuber e storyteller sportivo, che darà voce alla Catcher Car, il traguardo mobile che insegue i partecipanti lungo il percorso.
Due guide d’eccezione per vivere un’esperienza immersiva, in cui ogni passo sarà accompagnato, raccontato e condiviso.
Sulla linea di partenza dell’App Run di Milano CityLife, accanto a Francesca Biella e Marco Tomasin, anche Michel Roccati, senza dubbio l’ambassador più rappresentativo dell’evento. Roccati è infatti il primo uomo al mondo tornato a camminare dopo una lesione completa al midollo spinale grazie a un progetto di ricerca neuroscientifica. Con lui sarà presente anche Matteo Casavecchia, che attraverso i social sta contribuendo a cambiare la narrazione della disabilità, raccontando con ironia e autenticità la sua quotidianità su sedia a rotelle.
Due storie diverse, unite da un messaggio comune: la ricerca può aprire nuove possibilità e lo sport può essere uno strumento concreto di partecipazione e consapevolezza.
L’App Run di Milano CityLife vedrà inoltre l’eccezionale presenza di Valentina Margaglio uno dei volti di riferimento dello skeleton italiano, con podi internazionali, una partecipazione olimpica e la prima medaglia mondiale azzurra nella disciplina e Mattia Colnaghi pilota italo-argentino del Red Bull Junior Team, è uno dei talenti emergenti del motorsport, già vincitore della F4 spagnola e dell’Eurocup-3.
In Italia saranno numerose le App Run Event distribuite su tutto il territorio, tra cui:
Milano CityLife, cuore pulsante dell’evento dove saranno presenti Francesca Biella, Marco Tomasin, Michel Roccati, Matteo Casavecchia, gli atleti del Team Red Bull, Valentina Margaglio e Mattia Colnaghi e i creator Giovanni Maione e Filippo Tenca
Faenza, all’interno della Factory Visa Cash App Racing Bulls, dove sarà pronto a correre anche i creator Carmagheddon
Verona, con il team Despar
Altre App Run si terranno a Roma, Aosta, Welsberg – Monguelfo, Appiano – Eppan e Palermo.
A queste si aggiungono centinaia di possibilità di partecipazione individuale tramite l’App ufficiale Wings for Life World Run, che permette di correre ovunque nel mondo.
A supporto dell’iniziativa, numerosi partner che contribuiscono a rafforzare il legame tra sport, comunità e ricerca.
© Alessandro Dealberto / Red Bull Content Pool
Tra gli appuntamenti più speciali dell’edizione 2026 ci sarà anche l’App Run Event di Faenza, organizzato nei pressi della factory di Visa Cash App Racing Bulls. Per la prima volta nella storia della Wings for Life World Run, i partecipanti potranno vivere l’energia della corsa benefica nel cuore di un team di Formula 1, con accesso anche al museo che custodisce alcune monoposto iconiche della storia della scuderia.
“Ci sono già oltre 450 App Run Event in tutto il mondo ed è un onore far parte di questa rete globale”, ha detto Peter Bayer, CEO, Visa Cash App Racing Bulls. “Non vediamo l’ora di accogliere fan, colleghi e la comunità di Faenza per una giornata speciale, all’insegna del divertimento e di uno scopo condiviso. Apriremo l’area heritage, con vetture iconiche come la prima monoposto di Max Verstappen, quella vincente di Sebastian Vettel a Monza 2008 e la vettura di Pierre Gasly. Vogliamo creare un evento davvero unico: un modo per dare ancora più significato a ciò che facciamo in pista e contribuire concretamente alla missione”.
A confermare con convinzione il valore di questa esperienza è sicuramente Despar Nord, che per il secondo anno consecutivo rinnova la propria partecipazione alla Wings for Life World Run, coinvolgendo attivamente tutte le sue collaboratrici e i suoi collaboratori. Una scelta che nasce anche dagli straordinari risultati raggiunti nell’edizione 2024, quando il Team Despar, con quasi 1.400 partecipanti, si è affermato come il team più numeroso in Italia e tra i primi cinque al mondo per numero complessivo di iscritti, contribuendo a raccogliere oltre 35.000 euro a sostegno della ricerca sulle lesioni al midollo spinale. Un traguardo che ha confermato la forza del senso di appartenenza e la capacità dell’azienda di trasformare i propri valori in azioni concrete.
Anche quest’anno, a Verona, saranno presenti colleghi e colleghe provenienti da tutti i territori in cui opera l’insegna, pronti a vivere insieme una nuova esperienza di sport, condivisione e solidarietà.
Massimo Salviato, Amministratore Delegato di Despar Nord, dichiara: "Lo scorso anno la partecipazione di quasi 1.400 colleghe e colleghi ci ha regalato un risultato straordinario, portandoci a essere il team più numerosi d’Italia e tra i primi cinque al mondo. Un traguardo che ci ha reso orgogliosi perché dimostra che, quando condividiamo un obiettivo comune, la forza del nostro gruppo può generare un impatto reale. Per questo abbiamo scelto con entusiasmo di rinnovare anche quest’anno il nostro impegno per la Wings for Life World Run, coinvolgendo ancora una volta le nostre quasi 10.000 persone e sostenendo interamente il costo della loro iscrizione. In Despar Nord crediamo che il benessere delle persone, lo spirito di squadra e l’attenzione verso la comunità siano elementi fondamentali del nostro modo di fare impresa. Correre o camminare insieme per chi non può farlo rappresenta un gesto semplice, ma dal significato profondo, capace di trasformare i nostri valori in un’esperienza concreta e, soprattutto, condivisa".
La ricerca medico-scientifica gioca un ruolo di primo piano nella Wings For Life Word Run, come dimostra l’App Run di Milano CityLife, che vedrà ai nastri di partenza anche l’Università Vita-Salute San Raffaele dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.
“La neurostimolazione epidurale rappresenta oggi una delle frontiere più promettenti nella neuroriabilitazione delle lesioni del midollo spinale” afferma il professor Pietro Mortini, Ordinario di Neurochirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele e direttore di Neurochirurgia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. “Il percorso di ricerca del MINE Lab, iniziato nel 2023, ha condotto a 20 pazienti trattati a oggi. I primi esiti mostrano significativi miglioramenti nella forza muscolare, nella deambulazione e nel controllo motorio. I prossimi passi prevedono studi clinici più ampi e ulteriori evoluzioni tecnologiche. Iniziative come la Wings for Life World Run, che rendono possibile trasformare la ricerca in terapie reali, fanno correre il nostro sogno: costruire un futuro in cui le lesioni del midollo spinale non saranno più una condizione permanente, ma una sfida progressivamente trattabile”.
Nel ruolo di Official Timekeeper italiano, Lotus sarà parte integrante dell’esperienza Wings for Life World Run 2026, accompagnando simbolicamente il countdown verso la partenza simultanea globale del 10 maggio.
“Essere Official Timekeeper italiani della Wings for Life World Run ci rende particolarmente orgogliosi perché questa partnership esprime in modo autentico il mondo Lotus”, dichiara Lucia Carbonato, Head of Marketing di Festina Italia. “Questa collaborazione assume un valore ancora più significativo grazie al fascino unico di un evento globale che, nello stesso istante, mette in movimento migliaia di persone in tutto il mondo, unite da un unico ritmo e da un’unica energia condivisa. Essere parte di una corsa planetaria come la Wings for Life World Run, che parte simultaneamente in ogni Paese, significa entrare in una dimensione collettiva straordinaria, dove il tempo diventa davvero un linguaggio universale. A dare un significato ancora più profondo a questa partnership è la finalità che guida la corsa: sostenere la ricerca per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale e trasformare ogni secondo in un gesto di valore”.
Non manca infine il sostegno anche di Anytime Fitness: “La Wings For Life World Run rappresenta al meglio la nostra idea di fitness: inclusivo, accessibile a tutti e senza confini. Come Anytime Fitness siamo orgogliosi di esserne partner e di coinvolgere la nostra community, che potrà correre ovunque – in Italia e nel mondo – unita da un unico, grande obiettivo solidale.” commenta Luca Breschi, Marketing e Communication Manager di Anytime Fitness.
Di seguito le informazioni su partenze e ritiro pettorali per le App Run Event in Italia:
A Milano la partenza sarà nel cuore di CityLife, in Via Stratos. Sabato 9 maggio dalle 10 alle 18 ci sarà la possibilità di iscriversi alla corsa direttamente all’Adidas Store di City Life. Il giorno della corsa, domenica 10 maggio, il ritiro pacchi gara sarà possibile presso Piazza 3 Torri Alta a partire dalle ore 10:00; sarà altresì attivo un servizio deposito borse, sempre a partire dalle ore 10:00, in Piazza Burri.
Ad Aosta il ritiro pettorali inizierà domenica 10 maggio dalle 10:00 al Jardin de l'Autonomie, che sarà anche il punto di partenza dell’App Run.
A Roma la partenza e il ritiro pettorali (quest’ultimo dalle 11:30) saranno domenica 10 maggio presso il civico 113 di Via delle Quattro Fontane.
A Faenza ci si ritrova alla sede Visa Cash App Racing Bulls, in Via della Boaria 229: il ritiro pettorali inizia alle 11:30 di domenica 10 maggio.
A Palermo il ritiro pettorali aprirà già un giorno prima, sabato 9 maggio, in Piazza Valdesi.
A Verona sarà il Parco Ottocento ad accogliere il via alla corsa e il ritiro pettorali, dalle 10:00 di domenica 10 maggio.
La Wings for Life World Run è un evento unico: non esiste un traguardo fisso, ma una Catcher Car – reale o virtuale – che parte 30 minuti dopo il via e “insegue” i partecipanti, rendendo ogni persona un finisher.
Non importa quanto si corre, ma perché si corre.
Il 10 maggio alle ore 13, il mondo correrà insieme. Unisciti anche tu: ogni passo è un passo verso una cura.
Per iscriversi: www.wingsforlifeworldrun.com
© Alessandro Dealberto / Red Bull Content Pool