Wings for Life World Run 2026: anche l'Italia pronta a correre per la ricerca

Tra gli appuntamenti più speciali dell’edizione 2026 ci sarà anche l’App Run Event di Faenza, organizzato nei pressi della factory di Visa Cash App Racing Bulls. Per la prima volta nella storia della Wings for Life World Run, i partecipanti potranno vivere l’energia della corsa benefica nel cuore di un team di Formula 1, con accesso anche al museo che custodisce alcune monoposto iconiche della storia della scuderia.



“Ci sono già oltre 450 App Run Event in tutto il mondo ed è un onore far parte di questa rete globale”, ha detto Peter Bayer, CEO, Visa Cash App Racing Bulls. “Non vediamo l’ora di accogliere fan, colleghi e la comunità di Faenza per una giornata speciale, all’insegna del divertimento e di uno scopo condiviso. Apriremo l’area heritage, con vetture iconiche come la prima monoposto di Max Verstappen, quella vincente di Sebastian Vettel a Monza 2008 e la vettura di Pierre Gasly. Vogliamo creare un evento davvero unico: un modo per dare ancora più significato a ciò che facciamo in pista e contribuire concretamente alla missione”.



A confermare con convinzione il valore di questa esperienza è sicuramente Despar Nord, che per il secondo anno consecutivo rinnova la propria partecipazione alla Wings for Life World Run, coinvolgendo attivamente tutte le sue collaboratrici e i suoi collaboratori. Una scelta che nasce anche dagli straordinari risultati raggiunti nell’edizione 2024, quando il Team Despar, con quasi 1.400 partecipanti, si è affermato come il team più numeroso in Italia e tra i primi cinque al mondo per numero complessivo di iscritti, contribuendo a raccogliere oltre 35.000 euro a sostegno della ricerca sulle lesioni al midollo spinale. Un traguardo che ha confermato la forza del senso di appartenenza e la capacità dell’azienda di trasformare i propri valori in azioni concrete.

Anche quest’anno, a Verona, saranno presenti colleghi e colleghe provenienti da tutti i territori in cui opera l’insegna, pronti a vivere insieme una nuova esperienza di sport, condivisione e solidarietà.



Massimo Salviato, Amministratore Delegato di Despar Nord, dichiara: "Lo scorso anno la partecipazione di quasi 1.400 colleghe e colleghi ci ha regalato un risultato straordinario, portandoci a essere il team più numerosi d’Italia e tra i primi cinque al mondo. Un traguardo che ci ha reso orgogliosi perché dimostra che, quando condividiamo un obiettivo comune, la forza del nostro gruppo può generare un impatto reale. Per questo abbiamo scelto con entusiasmo di rinnovare anche quest’anno il nostro impegno per la Wings for Life World Run, coinvolgendo ancora una volta le nostre quasi 10.000 persone e sostenendo interamente il costo della loro iscrizione. In Despar Nord crediamo che il benessere delle persone, lo spirito di squadra e l’attenzione verso la comunità siano elementi fondamentali del nostro modo di fare impresa. Correre o camminare insieme per chi non può farlo rappresenta un gesto semplice, ma dal significato profondo, capace di trasformare i nostri valori in un’esperienza concreta e, soprattutto, condivisa".



La ricerca medico-scientifica gioca un ruolo di primo piano nella Wings For Life Word Run, come dimostra l’App Run di Milano CityLife, che vedrà ai nastri di partenza anche l’Università Vita-Salute San Raffaele dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.



“La neurostimolazione epidurale rappresenta oggi una delle frontiere più promettenti nella neuroriabilitazione delle lesioni del midollo spinale” afferma il professor Pietro Mortini, Ordinario di Neurochirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele e direttore di Neurochirurgia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. “Il percorso di ricerca del MINE Lab, iniziato nel 2023, ha condotto a 20 pazienti trattati a oggi. I primi esiti mostrano significativi miglioramenti nella forza muscolare, nella deambulazione e nel controllo motorio. I prossimi passi prevedono studi clinici più ampi e ulteriori evoluzioni tecnologiche. Iniziative come la Wings for Life World Run, che rendono possibile trasformare la ricerca in terapie reali, fanno correre il nostro sogno: costruire un futuro in cui le lesioni del midollo spinale non saranno più una condizione permanente, ma una sfida progressivamente trattabile”.



Nel ruolo di Official Timekeeper italiano, Lotus sarà parte integrante dell’esperienza Wings for Life World Run 2026, accompagnando simbolicamente il countdown verso la partenza simultanea globale del 10 maggio.



“Essere Official Timekeeper italiani della Wings for Life World Run ci rende particolarmente orgogliosi perché questa partnership esprime in modo autentico il mondo Lotus”, dichiara Lucia Carbonato, Head of Marketing di Festina Italia. “Questa collaborazione assume un valore ancora più significativo grazie al fascino unico di un evento globale che, nello stesso istante, mette in movimento migliaia di persone in tutto il mondo, unite da un unico ritmo e da un’unica energia condivisa. Essere parte di una corsa planetaria come la Wings for Life World Run, che parte simultaneamente in ogni Paese, significa entrare in una dimensione collettiva straordinaria, dove il tempo diventa davvero un linguaggio universale. A dare un significato ancora più profondo a questa partnership è la finalità che guida la corsa: sostenere la ricerca per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale e trasformare ogni secondo in un gesto di valore”.



Non manca infine il sostegno anche di Anytime Fitness: “La Wings For Life World Run rappresenta al meglio la nostra idea di fitness: inclusivo, accessibile a tutti e senza confini. Come Anytime Fitness siamo orgogliosi di esserne partner e di coinvolgere la nostra community, che potrà correre ovunque – in Italia e nel mondo – unita da un unico, grande obiettivo solidale.” commenta Luca Breschi, Marketing e Communication Manager di Anytime Fitness.