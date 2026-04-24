Pattada Wild Trail: alla scoperta del cuore montuoso della Sardegna

Al di là delle prove competitive, l’evento PWT sarà impreziosito in senso inclusivo da una serie di escursioni accompagnate da un team di guide coordinate da Zaino Sardo. Sabato e domenica si ripeterà un trekking urbano di circa tre chilometri: un viaggio nel tempo tra le eleganti facciate liberty del centro storico di Pattada e i monumenti cittadini. Fra gli scorci più suggestivi, aneddoti e racconti legati alla società agropastorale e all’arte della coltelleria locale a cavallo fra ‘800 e ‘900. Il rientro, tra le sculture sonore di Pinuccio Sciola e il verde del Parco “Salvatore Pala”, offre una sintesi perfetta tra arte e devozione, toccando le due chiese principali del borgo.