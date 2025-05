Pattada Wild Trail in Sardegna: nessun runner è un'isola!

Sport, territorio, cultura e tradizione: gli ingredienti erano tanti, la ricetta è piaciuta a tutti! Grande successo di critica e di pubblico per la prima edizione di Pattada Wild Trail, evento di trailrunning organizzato da ASD Alvéschida EXP di Pattada, nel cuore montuoso della Sardegna. Andato in scena nel weekend centrale di maggio all'interno dei comprensori di Monte Lerno e di Su Monte de Subra, l’evento PWT ha richiamato a Pattada (antico territorio del Logudoro, nella regione storica del Monteacuto) oltre trecento iscritti alle due gare di trail e alla proposta di hiking non competitivo inserite in locandina dal comitato organizzatore sardo. Un appuntamento sportivo fin da subito di buon livello che ha unito amore per la corsa e valorizzazione delle ricchezze ambientali e paesaggistiche del territorio, riscuotendo un notevole interesse fra atleti e addetti ai lavori. Sei le nazioni europee rappresentate a Pattada: corridori italiani in stragrande maggioranza ovviamente, ai quali si sono aggiunti runners provenienti da Francia, Spagna, Germania, Romania e Polonia.