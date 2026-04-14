L’attesa è finita: si torna a volare con la Milano Linate Runway Run 2026
Campagna iscrizioni... da prendere al volo per uno degli eventi più inconsueti del calendario nazionale
© Milano Linate Runway Run Press Office
C'è una notte speciale in cui la pista dell'Aeroporto di Milano Linate appartiene ai runners. Niente voli in partenza o in arrivo, nessun passeggero: solo tremila persone, le luci a terra della pista, l’hangar illuminato e l'adrenalina di correre dove di solito si vola. Dopo due anni di attesa, quella notte torna venerdì 19 giugno 2026. È stata presentata presso lo scalo di Milano Linate (il city airport della metropoli lombarda) la Milano Linate Runway Run. Molto più di una gara: si tratta di un evento che unisce sport, musica e intrattenimento che trasforma uno degli scali più importanti d'Italia nel palcoscenico più insolito della stagione podistica.
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Organizzata da MG Sport in collaborazione con SEA Milan Airports, la dieci chilometri non competitiva accoglierà fino a tremila partecipanti, limite dettato dalle esigenze logistiche e di sicurezza di un’infrastruttura normalmente dedicata al traffico aereo. L'edizione 2024 andò esaurita in due settimane. Runners da una trentina di Paesi e da tutte le regioni italiane si diedero appuntamento sulla pista di Linate, pronti a... salire a bordo. Poi l'attesa. Adesso il volo riprende.
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IL VIAGGIO
Partecipare a Milano Linate Runway Run non significa semplicemente iscriversi a una corsa. Significa imbarcarsi. Dal momento dell'iscrizione ogni runner sceglie la propria classe di viaggio, riceve la carta d'imbarco al posto del classico pettorale, passa i controlli al metal detector e raggiunge il gate dedicato. Nell'hangar, trasformato per l'occasione in una grande area festa, musica, animazione e riscaldamento accompagnano l'attesa fino al momento più atteso: l'atterraggio dell'ultimo volo della giornata. Poi il via libera, e la pista è tutta loro. Tremila paia di scarpe da running in azione sull'asfalto di uno degli aeroporti internazionali più trafficati d'Italia, tra gli aerei in sosta notturna e le luci che disegnano la rotta. La partenza (anzi il decollo) è in programma alle ore 23:30 di venerdì 19 giugno, alle porte dell'estate.
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ISCRIZIONI LIMITATE
I posti sono tremila e - come insegna l'edizione di due anni fa - la corsa al pettorale (anzi, al boarding pass) ha breve durata. Al momento dell'iscrizione ogni candidato ha la scelta di tre classi:
Economy Class - la formula essenziale per salire a bordo.
Business Class- con fast track al ritiro pettorale e late check-in fino alle 23:15.
First Class- riservata a 200 iscritti: accesso alla VIP Lounge, fast track e late check-in esclusivo.
La campagna iscrizioni è già aperta sulla pagina web https://aperte su runwayrun.it
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I PROTAGONISTI
Alla presentazione sono intervenuti Armando Brunini (Amministratore Delegato, SEA Milan Airports), Nicoletta Angioni (Head of Corporate and Business Communication, SEA Milan Airports) e Andrea Trabuio. È proprio quest'ultimo, Direttore Generale di MG Sport, a raccontare le premesse di Milano LinateRunway Run 2026.
"Desidero ringraziare quanti collaborano alla riuscita di questa Milano Linate Runway Run, un evento la cui realizzazione è piuttosto delicata svolgendosi in un aeroporto completamente attivo. Quando abbiamo iniziato a pensare a questa gara ci siamo resi conto di quante siano gli aspetti su cui lavorare, essere qui significa aver avviato i motori e questo grazie alla straordinaria collaborazione di SEA Milan Airports e a tutti gli Enti aeroportuali necessari per i dovuti permessi e la sicurezza. Un grazie anche alla condotta e sensibilità dei runner, che già due anni fa ci hanno dimostrato di rispettare l'ambiente in cui si svolge la gara, siamo sicuri che quest'anno sarà tutto ancora più bello. Questo tipo di evento è dedicato a chi voglia vivere un'esperienza immersiva, è adatto sia ai runners evoluti che a quanti vogliano semplicemente divertirsi, tra musica e animazioni e poi fare anche una corsa in compagnia. Per questa edizione, i runners avranno in dotazione nel pacco gara anche una luce frontale così il colpo d'occhio e l'atmosfera saranno ancora più speciali. Grazie a tutti i partners che collaborano (Mizuno, WeRoad, Cisalfa, Barilla, Ventura, Dole e Areas) e che stanno già dimostrando di credere in un evento diverso e speciale, è il momento di scaldare i motori per il decollo".
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IL CALENDARIO 226 DI MG SPORT
7 febbraio – Bergamo Urban Night Trail
8 febbraio – Bergamo21
18 aprile – MilanoTRI
18 aprile – Milano10K
19 aprile – Roma Appia Run
1 maggio - ChiaTRI
3 maggio – Olbia21
28 giugno – LovereTRI
25 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon
4 ottobre – Monza Half Marathon
3-4 ottobre - PeschieraTRI
22 novembre – Milano Half Marathon
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MG SPORT
MG Sport è tra i principali organizzatori di eventi sportivi di massa in Italia, con un’esperienza consolidata e una proposta in continua evoluzione. Attraverso il marchio FollowYourPassion, promuove un circuito di eventi endurance che include corsa su strada, trail running, triathlon, ciclismo e nuoto in acque libere, coinvolgendo ogni anno migliaia di atleti, professionisti e amatori da tutta Italia e oltre.Oltre al calendario FollowYourPassion, MG Sport ha ideato e sviluppato format esclusivi e originali come RunWayRun, Race The Bridge e The Loop, che combinano sport, spettacolo e partecipazione in contesti urbani, naturali e aziendali non convenzionali. L’approccio si basa su valori chiari: sicurezza, inclusività, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Le location sono selezionate per la loro capacità di offrire scenari suggestivi e funzionali, contribuendo a rendere ogni evento un’esperienza completa. L’atleta è sempre al centro, con un impegno costante nel migliorare servizi, logistica e qualità organizzativa. L’obiettivo è offrire eventi accessibili, coinvolgenti e all’altezza delle aspettative di chi partecipa. MG Sport promuove una cultura sportiva orientata alla partecipazione, al rispetto e al valore dello sport come esperienza collettiva, trasformando ogni gara in un’occasione autentica di condivisione e crescita.