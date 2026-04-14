L’attesa è finita: si torna a volare con la Milano Linate Runway Run 2026

"Desidero ringraziare quanti collaborano alla riuscita di questa Milano Linate Runway Run, un evento la cui realizzazione è piuttosto delicata svolgendosi in un aeroporto completamente attivo. Quando abbiamo iniziato a pensare a questa gara ci siamo resi conto di quante siano gli aspetti su cui lavorare, essere qui significa aver avviato i motori e questo grazie alla straordinaria collaborazione di SEA Milan Airports e a tutti gli Enti aeroportuali necessari per i dovuti permessi e la sicurezza. Un grazie anche alla condotta e sensibilità dei runner, che già due anni fa ci hanno dimostrato di rispettare l'ambiente in cui si svolge la gara, siamo sicuri che quest'anno sarà tutto ancora più bello. Questo tipo di evento è dedicato a chi voglia vivere un'esperienza immersiva, è adatto sia ai runners evoluti che a quanti vogliano semplicemente divertirsi, tra musica e animazioni e poi fare anche una corsa in compagnia. Per questa edizione, i runners avranno in dotazione nel pacco gara anche una luce frontale così il colpo d'occhio e l'atmosfera saranno ancora più speciali. Grazie a tutti i partners che collaborano (Mizuno, WeRoad, Cisalfa, Barilla, Ventura, Dole e Areas) e che stanno già dimostrando di credere in un evento diverso e speciale, è il momento di scaldare i motori per il decollo".