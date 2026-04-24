Juve: Vlahovic parzialmente con la squadra, differenziato per Yildiz. Ma ci sono buone notizie

La Juventus corre verso la sfida con il Milan con qualche buona notizia e ancora un paio di dubbi. Le prime riguardano la presenza in gruppo di Thuram, Perin, Hilm e Adzic, che quindi dovrebbero essere tutti a disposizione di Spalletti per la partita di domenica sera a San Siro. Ha lavorato parzialmente con la squadra, invece, Vlahovic, che potrebbe essere convocato, almeno per la panchina. Altrimenti il suo rientro sarà fissato per il match con il Verona. Altra seduta differenziata, infine, per Yildiz, che continua a preservare il ginocchio, ma dovrebbe partire titolare al Meazza.