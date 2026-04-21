Ossola Trail diventa grande: Cristian Minoggio e Aurora Bosia  promossi con lode

Con i suoi 28 chilometri di sviluppo lineare e 1900 metri positivo/negativo, Ossola Sky era la prova più lunga della locandina ed è stata la più combattuta. È infatti vissuta - in campo maschile - sul duello tra Cristian Minoggio e Matteo Borgnolo. Il portacolori di Sport Project VCO è stato a lungo in testa, ma negli ultimi chilometri il pluri iridato Minoggio (Kailas Fuga Team) ha fatto ricorso a tutta la sua grande classe e - nonostante il fastidio di una caviglia in disordine - è uscito alla distanza, andando a vincere con il tempo di due ore, 33 minuti e 40 secondi. Borgnolo da parte sua ha chiuso in seconda posizione, limitando il suo ritardo ad un minuto e 44 secondi, mentre il terzo gradino del podio è andato a un sempre più convincente Andrea Ricchi (ASD Valbrevettola), lui pure al traguardo dalla parte giusta del muro delle tre ore di gara (due, 58 minuti e 45 secondi).