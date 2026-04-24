Atletica, Marcell Jacobs al Golden Gala di Roma

Il 4 giugno sfiderà l'olimpionico dei 100 Noah Lyles Roma, 24 apr. (askanews) - Il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4x100 di Tokyo 2020 Marcell Jacobs sarà ufficialmente tra le stelle della tappa italiana della Wanda Diamond League in programma nella serata di giovedì 4 giugno. Lo sprinter che ha scritto la storia dello sport azzurro è pronto a infiammare il pubblico dello stadio Olimpico sul rettilineo dei 100 metri davanti alla tribuna Monte Mario. Lo attende una sfida spettacolare con il campione olimpico dei 100 metri e quattro volte oro mondiale dei 200 Noah Lyles, per una gara che terrà con il fiato sospeso gli spettatori del meeting e il pubblico collegato da 164 paesi in tutto il mondo. Il cast completo dei 100 metri, che regalerà altre importanti sorprese, sarà svelato nelle prossime settimane. Per Jacobs (Fiamme Oro), attualmente nella sua sede di allenamento in Florida con l'orizzonte stagionale degli Europei di Birmingham per cercare il terzo oro continentale di fila nei 100, si tratta del ritorno in Diamond League a distanza di 643 giorni dall'ultima volta, proprio al Golden Gala, poche settimane dopo aver centrato il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi con un notevole 9.85. La pista dell'Olimpico ha ospitato uno dei momenti più emozionanti della sua carriera, il titolo europeo del 2024 di fronte a 40mila tifosi in festa per l'idolo azzurro. Un trionfo bissato nella serata finale degli Europei con la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite d'onore in tribuna per celebrare i successi azzurri dell'evento. Per quanto riguarda il Golden Gala, sarà la sua quarta partecipazione: la prima risale al 2018 agli inizi della propria carriera da velocista, la seconda nel 2020 (10.11 il suo miglior tempo al meeting romano) pochi mesi prima di compiere una delle maggiori imprese dello sport italiano di ogni epoca, l'oro olimpico di Tokyo il 1° agosto 2021 con il record europeo di 9.80 in finale dopo il 9.84 della semifinale. Una scelta, quella di passare dal lungo allo sprint, che l'ha premiato con due ori olimpici, l'oro mondiale indoor di Belgrado nei 60 (con il record europeo di 6.41), quattro ori europei tra 60, 100 e staffetta. Una meravigliosa avventura che vuole continuare a scrivere in Diamond League, dove fu secondo a Stoccolma e terzo a Montecarlo nella sua indimenticabile estate del 2021. "Siamo felici del ritorno di Marcell allo Stadio Olimpico - le parole di Marco Sicari, Meeting Director del Golden Gala Pietro Mennea - la gara dei 100 metri metterà così a confronto gli ultimi due campioni a cinque cerchi, Jacobs e Noah Lyles. Tra pista e pedane, il programma del meeting si arricchisce di protagonisti di giorno in giorno, sarà una serata da ricordare".