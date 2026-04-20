Magia di Rota Martir e Gaggi nel Colmen Trail di Morbegno
Mattio e Bianchi a segno nella prova entry level dell classico appuntamento primaverile all'inizio della Valtellinadi Stefano Gatti
© Colmen Trail Press Office
Chiamateli pure i magnifici quattro: Alice Gaggi e Lorenzo Rota Martir sulla CT22, Beatrice Bianchi e Elia Mattio sulla CT12: sono loro i vincitori senza discussione della tredicesima edizione del Colmen Trail di Morbegno, storicamente il primo trail della Valtellina. Oltre cinquecento atleti provenienti da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe(quasi equamente suddivisi sulle due prove) hanno preso parte alle due gare della locandina dell'evento come sempre organizzato dal Team Valtellina sui sentieri della Colmen, la celebre “montagna magica” che domina Morbegno. Percorsi di gara tirati a lucido, un’organizzazione impeccabile e una giornata di sole primaverile hanno fatto da cornice a un evento che conferma Morbegno come una delle capitali della corsa in montagna. L'evento ha fatto quest'anno campo base negli ampi spazi del Polo Fieristico locale, a poche centinaia di metri di distanza dalla classica location della Colonia Fluviale, attualmente interessata da lavori di ampliamento delle strutture.
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Colmen Trail CT 22 K (22 chilometri - 1300 metri D+)
In gara uomini, la prova principale da 22 chilometri e 1300 metri di dislivello positivo ha visto sugli scudi sin dalle prime battute il favorito della vigilia Lorenzo Rota Martir, portacolori di US Malonno/Team La Sportiva. Alle sue spalle, Matteo Porro (GSA Cometa) ha tentato fino all'ultimo di fare la differenza in salita sul forte discesista Mattia Gianola (Lab4You/Scott), scollinando in seconda posizione, senza però poter poi resistere al potentissimo rientro di quest'ultimo nel finale.
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Sul traguardo del Polo Fieristico locale Rota Martir chiude la missione vittoria nel tempo di un'ora, 50 minuti e 58 secondi. Gradino centrale del podio con un ritardo di cinque minuti e 31 secondi per Gianola (1:56:29) che "brucia" per soli cinque secondi Porro. Completano nell'ordine la top five Gabriele Gaggero (che porta a due le presenze degli "All Blacks" del GSA Cometa tra i primi cinque) e Jacopo Perico del GP Santi.
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Come da blindatissimo pronostico, la beniamina di casa Alice Gaggi (La Recastello/Brooks Trailrunners) ha imposto in gara donne un ritmo proibitivo per la concorrenza fin dalla prima salita dei Torchi Bianchi, scollinando sulla Colmen al primo posto per poi confermarsi praticamente imbattibile sul terreno amico. Ottavo successo (su tredici edizioni e su varie distanze!) al Colmen per Alice che chiude il doppio anello di gara in due ore, 15 minuti e 46 secondi, scalando fino alla ventitreesima casella una classifica assoluta da 247 effettivi, dei quali ventisette donne.
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Sul secondo gradino del podio è salita l sua compagna di colori verdenero La Recastello Sveva Della Pedrina (undici minuti e 21 secondi il suo ritardo dal Gaggi e cinquantaseiesima assoluta), terzo per la portacolori del CSI Tirano Sara Pini che ha raggiunto il traguardo due ore, 30 minuti e 17 secondi dopo il segnale di partenza (sessantaquattresima). Di completare la top five femminile si sono incaricate Arianna Oregioni (GP Santi) e Lara Pizzatti Casaccia (Castelraider).
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Colmen Trail CT 12 K (12 chilometri - 600 metri D+)
Tre giovani promesse della corsa in montagna tricolore a contendersi la vittoria in gara uomini. Elia Mattio ha provato fin da subito a fare la differenza sulla salita verso Porcido, riuscendo a staccare i suoi diretti avversari Francesco Bongio e Paolo Gianola. Le posizioni sono rimaste invariate fino al traguardo, con il trionfo di Mattio (Podistica Valle Varaita) con un tempo ampiamente sotto l'ora di gara (54 minuti e 28 secondi). Alle sue spalle Bongio di GS Orobie/NNormal) staccato di trentadue secondi e Gianola (US Malonno/Team SCARPA Youth) con il crono finale di 55 minuti e 36 secondi. Diego Rossi (GS CSI Morbegno) e Fabio Sassella (GP Talamona) chiudono la top five.
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In gara donne la favorita Beatrice Bianchi (LaRecastello/Team Salomon) si è portata subito in testa distanziando le proprie avversarie sin dalla prima parte di gara, completamente pianeggiante. Due su due in campo femminile quindi per la corazzata La Recastello dopo l'assolo di Alice Gagig nella prova di cartello. La cavalcata di Bianchi (dodicesima di una classifica assoluta da 243 elementi, ben ottantadue le donne) si è chiusa con il tempo di un'ora, tre minuti e 12 secondi, per un consistente vantaggio di sette minuti e 46 secondi su Monica Vagni (Angolo Mountain Running, trentaquattresima), mentre Chiara Finzi della Polisportiva Albosaggia (cinquantacinquesima) ha sigillato il podio in un'ora, 16 minuti e cinque secondi. Top five per Enrica Falcinella del GP Valchiavenna e per l'esperta beniamina local Sara Asparini (GS CSI Morbegno).
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