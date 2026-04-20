Magia di Rota Martir e Gaggi nel Colmen Trail di Morbegno

Chiamateli pure i magnifici quattro: Alice Gaggi e Lorenzo Rota Martir sulla CT22, Beatrice Bianchi e Elia Mattio sulla CT12: sono loro i vincitori senza discussione della tredicesima edizione del Colmen Trail di Morbegno, storicamente il primo trail della Valtellina. Oltre cinquecento atleti provenienti da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe(quasi equamente suddivisi sulle due prove) hanno preso parte alle due gare della locandina dell'evento come sempre organizzato dal Team Valtellina sui sentieri della Colmen, la celebre “montagna magica” che domina Morbegno. Percorsi di gara tirati a lucido, un’organizzazione impeccabile e una giornata di sole primaverile hanno fatto da cornice a un evento che conferma Morbegno come una delle capitali della corsa in montagna. L'evento ha fatto quest'anno campo base negli ampi spazi del Polo Fieristico locale, a poche centinaia di metri di distanza dalla classica location della Colonia Fluviale, attualmente interessata da lavori di ampliamento delle strutture.