Panchina Italia, il punto sulla suggestione Guardiola
Il nostro esperto di mercato Orazio Accomando spiega che il tecnico del City potrebbe prendersi un anno sabbatico, molto complicata la strada che lo porterebbe in azzurro
Dalla Spagna c'è la suggestione di un approdo di Pep Guardiola, che lascerà il Manchester City, sulla panchina della Nazionale azzurra. Un sogno complicato, in primis per l'ingaggio pesante per il quale magari si potrebbe trovare uno sponsor come ai tempi di Conte ma resta una pista davvero difficilissima. Il tecnico catalano è più probabile che starà fermo una stagione, il famoso anno sabbatico.