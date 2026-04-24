Inter, si ferma Luis Henrique: problema all'adduttore, stop di due settimane
L'esterno nerazzurro salta le sfide con Torino e Parma e spera di rientrare con la Lazio
Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: "Gli esami -come comunicato dall'Inter - hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Per l'esterno brasiliano, dunque, un paio di settimane di stop: salterà le sfide di campionato contro il Torino e il Parma, puntando al rientro per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio.
Nell'immediato, dunque, Chivu dovrà dunque affrontare la trasferta contro i granata senza Luis Henrique e capitan Lautaro, che anche oggi ha lavorato a parte. Da valutare invece ancora Bastoni: le sue condizioni sono in miglioramento ma per un verdetto definitivo bisogna aspettare la rifinitura della vigilia.