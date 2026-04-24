Inter, si ferma Luis Henrique: problema all'adduttore, stop di due settimane

Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: "Gli esami -come comunicato dall'Inter - hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Per l'esterno brasiliano, dunque, un paio di settimane di stop: salterà le sfide di campionato contro il Torino e il Parma, puntando al rientro per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio.