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Inter, si ferma Luis Henrique: problema all'adduttore, stop di due settimane

L'esterno nerazzurro salta le sfide con Torino e Parma e spera di rientrare con la Lazio

24 Apr 2026 - 15:28
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Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: "Gli esami -come comunicato dall'Inter - hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Per l'esterno brasiliano, dunque, un paio di settimane di stop: salterà le sfide di campionato contro il Torino e il Parma, puntando al rientro per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio.

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Nell'immediato, dunque, Chivu dovrà dunque affrontare la trasferta contro i granata senza Luis Henrique e capitan Lautaro, che anche oggi ha lavorato a parte. Da valutare invece ancora Bastoni: le sue condizioni sono in miglioramento ma per un verdetto definitivo bisogna aspettare la rifinitura della vigilia.

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