Wizz Air Milano Marathon, un'occasione da prendere al volo

Ormai è fatta, approdo in Piazza del Duomo e non mi nego uno sguardo agli slanci verticali della magnifica cattedrale prima di focalizzare l’arco del traguardo (per molti di noi il vero “Arco della Pace di Milano è questo…) e attraversarlo cercando di imprimermi nella memoria il momento, per poi lasciarmi mettere al collo la medaglia finisher e incamminarmi con passo “piacevolmente” incerto e traballante in mezzo allo struscio domenicale verso il deposito borse di Piazza del Castello, un paio di chilometri più in là. A proposito, stai a vedere che neanche la matematica è un’opinione: al mio Garmin la strada fatta ammonta a quarantadue chilometri e settecento metri, cinquecento in più della distanza canonica. Ballano - al mio ritmo - circa tre minuti. Insomma, sono ancora sudato e seduto per terra a riprendermi ma sto già pensando che potrei fare meglio e a come potrei farlo. Mi sa che la maratona mi ha contagiato con il suo fascino senza tempo: beata lei che non ha di questi problemi, il mio (di tempo) è ampiamente rivedibile. Intanto, vuoi mancare tra un anno alla venticinquesima edizione di Milano Marathon? E magari nel mezzo ce ne saranno state un paio d'altre. La ricerca di una seconda chance autunnale è già scattata: si accettano consigli.