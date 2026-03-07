Pattada Wild Trail: sul filo della passione nella patria delle resolzas

Alle 08.30 di domenica 17 maggio è prevista la partenza di Serra ‘e Kelos Trail. La prova intermedia della locandina si snoda tra gli ottocento metri di quota della piazza del paese, i 392 del Rio Mannu (punto più basso del percorso) e i 1094 metri di punta Campanile a Monte Lerno, passaggio intermedio e GPM-gara. Definita da molti atleti una “sky”, da altri un trail dal buon tasso tecnico, si tratta in ogni caso di una sfida autentica e assolutamente wild. Il percorso della gara si sviluppa in un ambiente severo e spettacolare: sentieri impegnativi, strappi su roccia e antiche mulattiere stimoleranno un'entusiasmante performance ad un tempo sportiva ed esperienziale, offrendo una straordinaria varietà di paesaggi e passaggi, inclusi una decina di guadi per l'attraversamento di fiumi e ruscelli montani. Uno scenario di natura incontaminata che consente di costeggiare luoghi di grande valore storico-archeologico. Fra questi il tratto dell’antica strada romana “Sa Pedra Peltusa” e i tradizionali ripari di pastori e viandanti, incastonati tra graniti e boschi di sughere.