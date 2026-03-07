Pattada Wild Trail: sul filo della passione nella patria delle resolzas
Agonismo, condivisione e tradizioni locali nella seconda edizione dell'evento sardo, in programma nel weekend centrale di maggiodi Stefano Gatti
Prove competitive ed escursioni senza l'assillo del cronometro: è in pieno svolgimento la campagna iscrizioni per Pattada Wild Trail, l’evento di trailrunning e hiking che fa campo base nel paese di Pattada (provincia di Sassari), in programma sabato 16 e domenica 17 maggio nel cuore montuoso della Sardegna. La corsa al pettorale per la seconda edizione dell’evento taglierà il traguardo domenica 10 maggio (sei giorni prima del weekend di gara). Dopo il grande successo del 2025 - centinaia di iscritti e sei nazioni rappresentate - lo staff organizzatore di ASD Alvéschida EXP ripropone una full immersion nella natura più selvaggia del Logudoro, nel cuore della Sardegna, sulle pendici dell’imponente rilievo granitico di Monte Lerno. Tre come anticipato le gare proposte quest’anno e da affrontare da parte dei trailrunners più preparati con... il coltello tra i denti: Nodu Altu Short Trail (10 km, 430 metri D+), Serra ‘e Kelos Trail (24 km, 1500 metri D+, ITRA 1) e la grande novità (grande in tutti i sensi) rappresentata da Sa Pedrosa Mountain Marathon (42 km, 2300 metri D+, ITRA 2). Tre anche le escursioni in programma, calibrate su diversi livelli di difficoltà, che completano in senso inclusivo la locandina di Pattada Wild Trail.
UN WEEKEND DI SPORT E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il fine settimana di Pattada prenderà il via sabato 16 maggio alle ore 11.00 con la conferenza stampa di presentazione. Ospiti degli organizzatori atleti d’élite, esperti del settore e autorità. Per la buona riuscita della manifestazione il team Alvéschida ha potuto contare sul supporto del Comune di Pattada, della Pro Loco, della Camera di Commercio di Sassari e delle attività produttive locali. Ad investire nel progetto anche importanti aziende come Decathlon, Acqua San Giorgio, Sportit Running, Eurosarda Ovinex, Panificio Virdis, Serigrafika e Corsica Sardinia Ferries, che ha previsto un codice sconto ad hoc per gli atleti in viaggio dalla penisola e dalla Francia verso la Sardegna.
NODU ALTU SHORT TRAIL
Alle ore 17.00 di sabato 16 maggio prenderà il via Nodu Altu Short Trail. La prova entry level racchiude tutte le caratteristiche di un vero trail, con un tocco urban. Il percorso si snoda prevalentemente all'interno del parco comunale "Salvatore Pala" toccando i tre colli che dominano l’abitato di Pattada e si caratterizza per un’alternanza continua di saliscendi rapidi e nervosi, con tratti caratterizzati da forti pendenze. Un susseguirsi di sentieri, single track, piste forestali, brevissimi tratti a fondo roccioso. Il finale è una rapidissima volata su falsopiano in asfalto lunga circa un chilometro e mezzo. In serata le premiazioni e il dj set a cura di Chicco Dj.
SA PEDROSA MOUNTAIN MARATHON
Alle ore sette in punto di domenica 17 maggio è previsto lo start di Sa Pedrosa Mountain Marathon, appuntamento clou dell’intero evento: un’avventura disegnata lungo un percorso ad anello sulla simbolica distanza dei 42 chilometri. Il percorso comprende tutto il meglio della Serra ‘e Kelos Trail, dalla quale si separa al quattordicesimo chilometro sotto la vetta del Lerno, che verrà invece toccata ben diciotto chilometri chilometri più in là. Nel mezzo, un dialogo continuo tra l’atleta e la montagna dove ogni passo è una domanda e ogni cresta granitica una risposta. Il tracciato si arrampica lungo la dorsale di Punta Sa Pedrosa, emblema stesso del territorio di Pattada, ricchissimo d’acqua e dove il verde della vegetazione dipinge un affresco di rara bellezza. Si correrà lungo le rive dei laghetti montani del Lerno, prima di precipitarsi nuovamente in discese tecniche che chiedono rispetto e lucidità, vista anche la stanchezza per la lunga strada ormai alle spalle. Prima di conquistare i 1094 metri della vetta del Monte Lerno ci sarà il passaggio nel Micky’s Jump, icona del World Rally Championship. Una gara insomma per chi non cerca scorciatoie ed è pronto ad accettare l’imprevedibile, esaltandosi magari nella difficoltà.
SERRA ‘E KELOS TRAIL
Alle 08.30 di domenica 17 maggio è prevista la partenza di Serra ‘e Kelos Trail. La prova intermedia della locandina si snoda tra gli ottocento metri di quota della piazza del paese, i 392 del Rio Mannu (punto più basso del percorso) e i 1094 metri di punta Campanile a Monte Lerno, passaggio intermedio e GPM-gara. Definita da molti atleti una “sky”, da altri un trail dal buon tasso tecnico, si tratta in ogni caso di una sfida autentica e assolutamente wild. Il percorso della gara si sviluppa in un ambiente severo e spettacolare: sentieri impegnativi, strappi su roccia e antiche mulattiere stimoleranno un'entusiasmante performance ad un tempo sportiva ed esperienziale, offrendo una straordinaria varietà di paesaggi e passaggi, inclusi una decina di guadi per l'attraversamento di fiumi e ruscelli montani. Uno scenario di natura incontaminata che consente di costeggiare luoghi di grande valore storico-archeologico. Fra questi il tratto dell’antica strada romana “Sa Pedra Peltusa” e i tradizionali ripari di pastori e viandanti, incastonati tra graniti e boschi di sughere.
LE ESCURSIONI
Le escursioni guidate proposte nell’ambito della due giorni di Pattada Wild Trail e coordinate dalla guida escursionistica Zaino Sardo attraverseranno fitti boschi di sughere monumentali, il villaggio medievale di Bantine es alcune aree archeologiche: villaggi nuragici, monumenti granitici spettacolari, antichi rifugi di pastori e le piazzole dove esercitavano le loro fatiche i carbonai. Gli escursionisti potranno invece godere di panorami mozzafiato da terrazze naturali che si affacciano su buona parte del nord Sardegna abbracciando Gallura, Logudoro, Goceano e Barbagia, fino al Gennargentu.
PREMIAZIONI E INTRATTENIMENTO
La giornata conclusiva di PWT 2026 proseguirà con il pranzo tipico per tutti, musica live con i Krakatoa e le premiazioni con prodotti del territorio per i primi cinque assoluti uomo/donna e i primi tre M/F di categoria. In palio per i primi classificati le celeberrime “resolzas”, coltelli artigianali a serramanico tipici della tradizione pastorale sarda, ai quali i fabbri ferrai pattadesi hanno legato il proprio nome, realizzando capolavori dell’artigianato artistico che sono oggi collezionati dagli appassionati di tutto il mondo.
