Trail delle Streghe: Bogliolo e Turini firmano la marathon del Golfo dell'Isola
Tra le sfide del weekend by Dynafit anche la coinvolgente e intensa Cronoscalinata Bergegginadi Stefano Gatti
© Racephoto/ENDUpix
Uno scenario tra natura e leggenda, un tracciato impegnativo partito da Spotorno, che si è sviluppato sull’altopiano delle Manie. Sentieri tecnici e scorci meravigliosi sul Mar Ligure: questo l’avvincente scenario naturale del Trail delle Streghe, manifestazione che ha riportato nel Golfo dell’Isola savonese ottocento trailrunners per vivere un weekend di corsa off-road su cinque diverse distanze. Dall’edizione 2026 l’organizzazione della due giorni è passata a TriO Events in sinergia con il Golfo dell’Isola che unisce Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, e con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, insieme al supporto dei main sponsor Dynafit e Mountain Shop Finale Ligure.
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LA PROVA CLOU
Con una decisiva rimonta che lo ha visto risalire al comando dalla quarta posizione, Simone Bogliolo di Naturun Team Valle Argentina (04:38:53) ha avuto la meglio in campo maschile nella prova marathon da 44 chilometri (1915 metri D+, due punti ITRA) su Roberto Camperi (ASD Pam Mondovì-Chiusa Pesio, 04:45:05) e su Daniele Mainardi della Polisportiva China Pino Maffeo ASD (04:49:11).
“Sono partito leggero. Oggi prima giornata calda, quindi da non sottovalutare. Mi sono sentito bene fino al ventesimo chilometro. Ho lanciato il mio attacco intorno al trentesimo ho lanciato il mio attacco, poi ho controllato fino al trentaquattresimo. La salita finale è stata durissima. Percorso molto bello, sono davvero soddisfatto per questo risultato”. (Simone Bogliolo)
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Grande prestazione di Giuditta Turini in gara donne. La portacolori valdostana del Team Kailas Fuga (05:05:59) ha fatto il vuoto alle sue spalle, seguita da Sara Lagomarsino (Atletica Levante, 05:10:32) e Chiara Boggio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77, 05:21:02). Alla vittoria sulle sue dirette rivali, la vincitrice ha aggiunto la soddisfazione di entrare (settima) nella top ten della classifica assoluta.
“Ho avuto un momento di crisi appena prima di metà distanza. Poi sono riuscita a superare questa fase un po’ critica della gara e da lì in avanti ho pensato a divertirmi. Ho trovato un percorso ben segnato, largamente da correre”. (Giuditta Turini)
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I VINCITORI DELLA CRONOSCALINATA BERGEGGINA
Tutto il fascino della sfida verticale è stato condensato nell’intensa Cronoscalinata Bergeggina, una proposta originale e coinvolgente giunta alla diciassettesima esima edizione. In prossimità del lungomare di Bergeggi, i partecipanti sono partiti individualmente (a intervalli) con un unico obiettivo: salire il più velocemente possibile lungo la storica scalinata di 683 gradini che attraversa il paese. L’ascesa di due chilometri per 240 metri di dislivello positivo ha richiesto un ritmo serrato e costante, alternando tratti più corribili ad altri decisamente più ripidi, per culminare con una finish line dalla panoramica mozzafiato sul Monte Sant’Elena.
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Ad imporsi sono stati Nicholas Gastaldi (11:43) e Chiara Becchis (15:01), entrambi in forza a ASD Boves Run. A completare il podio maschile e quello femminile sono stati rispettivamente, Diego Rubagotti (12:52) e Tommaso Fea (Barnes Trail and Road, 14:13), Camilla Barnes (Barnes Trail and Road, 16:04) e Marta Fazio (Barnes Trail and Road, 17:40).
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I RISULTATI DI RACE E SPEED
Su un percorso breve ma tecnico (750 metri D+, un punto ITRA), a dominare la Race 17K è stato il toprunner Dynafit (con un passato nella Nazionale di scialpinismo) Andrea Prandi (01.24.16), seguito dal finlandese Lari Takanen (Vehkalahden Veikot, 01:26:09) e da Elia Bongiovanni (ASD Team Marguareis, 01:27:44). Podio alto di gara donne per Tania Rosa di APD Pont-Saint-Martin (01:48:21), accompagnata sui gradini più bassi da Alessia D’Amico (Falchi Lecco, 01:52:06) e da Irene Glarey (Atletica Sandro Calvesi, 01:58:06). Nella Speed 9K miglior tempo per Alberto Umbach (51:56) su Filippo Milani (54:14) e Stefano Blanchet (56:10). Al femminile Aurora De Miglio (59:57) ha preceduto Arianna Mirabelli (01:02:18) e Alessandra Comi (01:05:18).
SPAZIO A SOCIAL E FAMILY RUN
Sabato l’evento Trail delle Streghe ha accolto il Trail2gether di Dynafit in collaborazione con Vibram e Suunto, con il supporto di Mountain Shop Finale Ligure. Per la sua prima tappa il tour è partito con una social run aperta a tutti, in compagnia dei Trailheroes Sara Toloni, Sophie Brunod, Marco Bonfante, Stefano Dagostino e Andrea Prandi. La domenica è stata incorniciata in senso inclusivo dalla Family Run, piacevole camminata di cinque chilometri tra i tradizionali caruggi di Spotorno.
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IL GOLFO DELL'ISOLA
Incastonato nella Liguria di Ponente, il Golfo dell’Isola unisce Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio in un comprensorio turistico che intreccia borghi storici, natura e paesaggi marittimi lungo oltre cinque chilometri di costa. Premiate con Bandiera Blu e Bandiera Verde, le sue spiagge offrono qualità, sicurezza e servizi a misura di famiglia. Cuore del paesaggio marino è l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, un ecosistema tutelato e ricco di biodiversità. Il Golfo dell'Isola è meta ideale per gli sport outdoor: sentieri per il trekking e il trailrunning, percorsi MTB e attività acquatiche lo rendono una vera e propria palestra a cielo aperto.