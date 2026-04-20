Trail delle Streghe: Bogliolo e Turini firmano la marathon del Golfo dell'Isola

Incastonato nella Liguria di Ponente, il Golfo dell’Isola unisce Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio in un comprensorio turistico che intreccia borghi storici, natura e paesaggi marittimi lungo oltre cinque chilometri di costa. Premiate con Bandiera Blu e Bandiera Verde, le sue spiagge offrono qualità, sicurezza e servizi a misura di famiglia. Cuore del paesaggio marino è l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, un ecosistema tutelato e ricco di biodiversità. Il Golfo dell'Isola è meta ideale per gli sport outdoor: sentieri per il trekking e il trailrunning, percorsi MTB e attività acquatiche lo rendono una vera e propria palestra a cielo aperto.