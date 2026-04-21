Vibram Trail del Mottarone: conto alla rovescia, toprunners pronti alla sfida
Cresce l’attesa tra numeri in aumento, atleti internazionali e un territorio pronto ad accogliere il grande traildi Stefano Gatti
© Vibram Trail Mottarone Ufficio Stampa
Mancano dieci giorni al via di Vibram Trail Mottarone 2026 e l’energia intorno all’evento è più forte che mai. La presentazione ufficiale si è svolta martedì 21 aprile nella suggestiva cornice del Caffè Lago all’Isola Bella, alla presenza di giornalisti, sponsor e partner, confermando ancora una volta il ruolo centrale della manifestazione nel panorama trail italiano. Vibram Trail Mottarone si prepara così a vivere nel primo fine settimana di maggio (sabato 2 e domenica 3) un’altra edizione intensa, tra sport, natura e passione. Sei le distanze in programma. Stresa, Baveno, il Parco del Mottarone e tutto il territorio sono pronti ad accogliere atleti, accompagnatori e appassionati per un weekend che si annuncia indimenticabile.
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I numeri parlano chiaro: le iscrizioni di VTM 2026 stanno registrando un trend in crescita rispetto allo scorso anno, con un aumento significativo della partecipazione internazionale. Un dato che rappresenta motivo di grande orgoglio per l’organizzazione, perché testimonia come Vibram Trail Mottarone non sia solo una gara, ma anche una vetrina privilegiata per il territorio del Lago Maggiore e del Mottarone, sempre più riconosciuto e apprezzato anche oltre i confini nazionali.
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Le ultime settimane non sono state semplici. La nevicata e le forti raffiche di vento di fine marzo hanno messo a dura prova i sentieri, richiedendo un impegno straordinario per il ripristino dei percorsi. L’organizzazione è al lavoro senza sosta per garantire, come ogni anno, tracciati puliti, sicuri e all’altezza delle aspettative degli atleti. Fondamentale, in questo senso, il supporto delle associazioni del territorio: il Comitato Indipendente Pulizia Sentieri (CIPS), AIB Granerolo e il Cleaning Forest Team (impegnato anche sul Campo dei Fiori Trail di Gavirate) stanno offrendo un contributo prezioso.
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Grande soddisfazione anche sul fronte partnership: tutti gli sponsor della passata edizione hanno confermato la loro presenza e nuovi brand hanno scelto di affiancare l’evento. Si rafforza in modo significativo il legame con Kaleon S.p.A., proprietaria dei brand Terre Borromeo e Mottarone, con i quali negli ultimi mesi è stata costruita una sinergia solida e strutturata. Una collaborazione che supera il concetto tradizionale di sponsorizzazione legata al singolo evento e si sviluppa invece in una vera e propria partnership strategica, attiva durante tutto l’anno.
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L’obiettivo condiviso è quello di valorizzare il territorio attraverso un calendario integrato di eventi sportivi, iniziative esperienziali e progetti dedicati a pubblici diversi, creando connessioni autentiche tra sport, natura e promozione turistica. Un percorso comune che punta a rendere il Mottarone e il Lago Maggiore sempre più un punto di riferimento per chi cerca esperienze outdoor di qualità.
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Sul piano sportivo, il livello si preannuncia alto. In attesa delle ultime conferme ufficiali, diversi atleti élite hanno già dato la loro disponibilità al patron Max Valsesia. Sulla distanza regina dei 60 km sarà al via Riccardo Montani (Team Vibram/SportProject VCO), pronto a contendersi la vittoria con Pablo Barnes (Team Salomon), il toprunner elbano Matteo Anselmi (Team I-EXE/Sport Project VCO), Stefano Ruzza (Team Vibram) e Matteo Breda (Atletica Gavirate). In campo femminile attese Giulia Saggin e Luisa De Matteis. Nel Vertikal occhi puntati su Lisa Borzani, mentre sulla 25 km si preannuncia battaglia tra Valentina Michielli (Team Vibram) e Luisa Rocchia.
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