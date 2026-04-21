Vibram Trail del Mottarone: conto alla rovescia, toprunners pronti alla sfida

Mancano dieci giorni al via di Vibram Trail Mottarone 2026 e l’energia intorno all’evento è più forte che mai. La presentazione ufficiale si è svolta martedì 21 aprile nella suggestiva cornice del Caffè Lago all’Isola Bella, alla presenza di giornalisti, sponsor e partner, confermando ancora una volta il ruolo centrale della manifestazione nel panorama trail italiano. Vibram Trail Mottarone si prepara così a vivere nel primo fine settimana di maggio (sabato 2 e domenica 3) un’altra edizione intensa, tra sport, natura e passione. Sei le distanze in programma. Stresa, Baveno, il Parco del Mottarone e tutto il territorio sono pronti ad accogliere atleti, accompagnatori e appassionati per un weekend che si annuncia indimenticabile.